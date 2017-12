Ecco cosa ha regalato Tiziano Ferro ai suoi fans per Natale

Il Segreto anticipazioni : Ecco cosa accadrà nelle puntate del 2018 Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il probabile arresto di Donna Francisca e Cristobal [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che nell'arco di 2018, Puente Viejo sara' protagonista di moltissimi colpi di scena, che siamo sicuri sorprenderanno i fans dell'amata telenovella di Canale 5. Ma andiamo a svelare cosa accadra' nel 2018, continuando a leggere qui ...

Benevento - De Zerbi scatenato crede nella salvezza : “Ecco cosa dobbiamo fare adesso” : “Questa vittoria e’ importante perche’ riprendere il martedi’ caricando e dando le giuste motivazioni a 25 persone non e’ facile neanche per me. E’ un risultato che ci da’ la forza di continuare a fare quello che stiamo facendo. Gia’ da molte partite meritavamo di vincere e per tanti motivi non l’abbiamo fatto. Oggi ci siamo riusciti e adesso aspetto la ripresa per preparare la prossima ...

Uomini e Donne - Paolo Crivellin non sceglie ma elimina Giorgia : Ecco cosa è successo su Instagram poco dopo : L'annunciata scelta di Paolo Crivellin, del trono classico di Uomini e Donne, sembra non esserci stata, ma non per questo la puntata registrata lo scorso 28 dicembre ha mancato di colpi di scena. ...

Il colpo di coda di Gentiloni : approvata al fotofinish della legislatura la Riforma della Protezione Civile : Ecco cosa cambia : Rafforzamento dell’intero sistema e della catena di comando in caso di calamita’, introduzione della ‘mobilitazione generale’ per intervenire prima dell’emergenza, misure urgenti a sostegno dei cittadini che hanno perso tutto, allungamento della durata dello stato d’emergenza: il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in via definitiva, su proposta del premier Paolo Gentiloni, il decreto di attuazione della ...

Uomini e Donne - Paolo Crivellin non sceglie ma elimina Giorgia : Ecco cosa è successo su Instagram poco dopo : L'annunciata scelta di Paolo Crivellin, del trono classico di Uomini e Donne, sembra non esserci stata, ma non per questo la puntata registrata lo scorso 28 dicembre ha mancato di colpi di scena. ...

Disoccupazione - dal 2018 addio all’Asdi e nuove regole per la cassa integrazione straordinaria. Ecco che cosa cambia : Dall’addio definitivo all’Asdi alle nuove regole della cassa integrazione. Dall’1 gennaio 2018 scatteranno alcune novità sul fronte degli ammortizzatori sociali, alcune delle quali introdotte con la legge di Bilancio. Altre erano già in programma, dato che il sistema è ancora oggetto di una significativa trasformazione per effetto di norme approvate negli ultimi anni. Le principali novità riguardano soprattutto la cassa integrazione ...

Nissan - lodevole iniziativa per 30.000 bambini dell'Inghilterra : Ecco di cosa si tratta : ... lanciata nel 2014, nasce per aiutare i giovani ad intraprendere una carriera nei campi della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM Science, Technology, Engineering and ...

Molestie sessuali in Rai/ Mussi Bollini : "Ecco cosa sarà considerato abuso" : Molestie sessuali, la Rai diffonde tra i propri dipendenti un documento contenente le norme di comportamento nei luoghi di lavoro: cosa prevede secondo Mussi Bollini.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:53:00 GMT)

Ecco cosa succede all'acqua bollente a -34 gradi : diventa neve all'istante : Adam Gill, tecnico del Mount Washington Observatory, durante l'ondata di gelo che ha colpito gli Stati Uniti ha effettuato un curioso esperimento: è uscito a -34 gradi, temperatura registrata nelle ...

Intercettazioni - via libera alla riforma : Ecco cosa prevede : ...diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. ...

Baba Vanga - Ecco cosa predice per il 2018 - epidemie - disastri e guerre? : Pubblicità Pubblicità 2 Conosciuta anche come la Nostradamus dei Balcani , alcuni sostengono che non abbia mai sbagliato nelle sue #Profezie : #Baba Vanga , la mistica di origine bulgara, rimasta ...

Inclusione - uguaglianza e diritti fondamentali : Ecco cosa ci aspettiamo per il 2018 : Non è stata solo la mancata approvazione della legge sullo Ius soli a farci ricordare il 2017 come l’anno in cui abbiamo perso un importante appuntamento con l’Inclusione. Quest’ultima passa anche attraverso la lotta alla marginalità sociale, la promozione della giustizia sociale e la battaglia a tutto campo contro la disoccupazione e la povertà. E sapere, come ha dimostrato il mese scorso l’Eurostat, che siamo il Paese ...

Baba Vanga - Ecco cosa predice per il 2018 - epidemie - disastri e guerre? Video : 2 Conosciuta anche come la Nostradamus dei Balcani, alcuni sostengono che non abbia mai sbagliato nelle sue #Profezie: #Baba Vanga, la mistica di origine bulgara, rimasta cieca a causa di un violento tornado, ci lascia le sue profezie anche per il 2018. La donna, fin da piccola, aveva mostrato una certa disposizione per il paranormale, e durante la seconda guerra mondiale, quando ormai era diventata cieca, molte furono le persone che ...

Anticipazioni Il Segreto : Ecco cosa succederà entro fine gennaio 2018 : Che cosa succederà nella famosissima Puente Viejo intorno a fine gennaio 2018? È arrivato il momento del nostro post riepilogativo di tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Francisca spinge Cristobal a lasciar morire Eusebio. Disposta a fare di tutto per impedire a Severo Santacruz (Chico Garcia) di rientrare in possesso delle sue antiche proprietà, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) approfitterà di un attacco cardiaco ...