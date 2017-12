Dybala show | doppietta al Verona | la Juventus vince 3-1 | Napoli a -1

Dybala scaccia le chiacchiere - show in Coppa Italia : la Juve travolge 2-0 il Genoa - sarà derby : La Juve ntus ha battuto 2-0 il Genoa in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia . I gol di Dybala al 42' e Higuain al 76'. Nei quarti la Juve ntus affronterà il Torino.

Juventus - Marotta show : l’addio di Marchisio - le bacchettate a Dybala ed Emre Can : L’amministratore delegato della Juventus , Beppe Marotta , ha parlato nel pre-partita della gara di Bologna. Diverse questioni molto interessanti quelle trattate ai microfoni di Premium Sport: “ Marchisio non ci ha chiesto nulla, non crediamo possa trasferirsi all’estero. Dybala deve trovare la conciliazione tra personaggio e persona. Contenti del nostro organico con il quale speriamo di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Emre ...

Juventus - Marotta show : il calciomercato di gennaio e giugno ed il ‘caso’ Dybala : “Questa Champions e’ quasi un’ossessione, siamo arrivati due volte in finale in tre anni ma non siamo riusciti ad alzarla. Questo, pero’, deve essere uno stimolo a far si’ che magari quest’anno riusciamo ad arrivare a Kiev e, fortunatemente, alzarla”. Premiato a Milano come “Manager sportivo dell’anno”, Beppe Marotta non nasconde che la Juve spera davvero che sia la stagione buona per ...