Donna uccisa per errore a Bitonto | le cosche in lotta per la droga e i traffici con

Valeggio. Donna uccisa e segata in dieci pezzi : testa e volto sono integri : Orrore al confine tra Veneto e Lombardia dove un allevatore ha trovato il cadavere segato di una Donna a Valeggio sul Mincio, in località Gardone. La vittima è stata abbandonata sul posto nelle ultime ore. Le indagini sull’omicidio sono condotte…Continua a leggere →

Anziana Donna uccisa usata come scudo : 11.44 La Anziana donna uccisa a Bitonto (BA), perchè si è trovata per caso al centro di una sparatoria, sarebbe stata usata come scudo dall'obiettivo dei sicari, probabilmente un giovane di 20 anni, rimasto ferito. Il ferito avrebbe precedenti penali. Sembrerebbe inoltre che la donna, contrariamente a quanto si era saputo in un primo momento,sarebbe stata raggiunta da più colpi di arma da fuoco.

Orrore a Bari - Donna usata come scudo e uccisa dai sicari che volevano colpire un killer : usata come scudo umano e crivellata dai proiettili che invece dovevano raggiungere un killer. Orrore in strada a Porta Robustina, all'ingresso del centro storico, a Bitonto (Bari), in Puglia. Una...

Stamattina ci sono state due sparatorie a Bitonto - in Puglia : una Donna è stata uccisa : Stamattina ci sono state due sparatorie a Bitonto, in Puglia: una donna è stata uccisa da un proiettile vagante, un uomo è rimasto ferito al torace. La prima sparatoria è avvenuta intorno alle 7.30 nella periferia nord, la seconda a The post Stamattina ci sono state due sparatorie a Bitonto, in Puglia: una donna è stata uccisa appeared first on Il Post.

Serpentara - pedone investito sulle strisce. Donna travolta e uccisa da un’auto : Investimento mortale. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7 in zona Serpentara. A perdere la vita è stata una Donna di 54 anni investita mentre attraversava sulla strisce pedonali all’angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto. A quanto riferito la Donna è morta praticamente sul colpo. L’investitore, a bordo di una Fiat […] L'articolo Serpentara, pedone investito sulle strisce. Donna travolta e uccisa da un’auto ...

Roma. Donna di 54 anni uccisa mentre attraversa in via Titina De Filippo : Una Donna di 54 anni è stata travolta e uccisa da un’automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La cinquantenne è stata travolta mentre attraversava all’angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto a Roma. Per il…Continua a leggere →

Milano - Donna uccisa a Parabiago : fermato convivente : I carabinieri di Legnano stanno interrogando il convivente della donna donna uccisa ieri nella sua casa a Parabiago nel milanese.

Donna di 33 anni - madre di due bimbi di 5 e 17 mesi - uccisa a coltellate in casa. E' stato il convivente pakistano : arrestato : MILANO - È stata trovata in bagno, a terra; l'addome squarciato da tre colpi d'arma da taglio nella sua casa in via Santini a Parabiago, nel Milanese. La Donna, Simona Forelli, 33...

Donna uccisa a coltellate nel bagno di casa nel Milanese. Il compagno si è costituito : La vittima, trovata agonizzante dalla madre, è morta poco dopo. Il compagno si è consegnato ai Carabinieri