Donna uccisa e fatta a pezzi con una sega elettrica Video : Una scena davvero orribile e disgustosa che mai nessuno avrebbe pensato [Video] di potersi ritrovare davanti. Intorno alle ore 18 della scorsa giornata uno degli allevatori della zona si è imbattuto in una scena davvero raccapricciante: il corpo di una Donna uccisa e fatta a pezzi. Preso dal panico, l'uomo si è prontamente allontanato ed ha deciso di avvertire i Carabinieri che, giunti sul luogo in compagnia dei Ris, hanno perlustrato da subito ...

Donna uccisa per errore a Bitonto : le cosche in lotta per la droga e i traffici con l'Albania : Nell'estate scorsa oggetto di cronaca fu però un episodio più unico che raro. L'associazione Libera aveva organizzato un campo per il recupero di una casa confiscata a un clan, ma i condomini ...

Serpentara - pedone investito sulle strisce. Donna travolta e uccisa da un’auto : Investimento mortale. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7 in zona Serpentara. A perdere la vita è stata una Donna di 54 anni investita mentre attraversava sulla strisce pedonali all’angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto. A quanto riferito la Donna è morta praticamente sul colpo. L’investitore, a bordo di una Fiat […] L'articolo Serpentara, pedone investito sulle strisce. Donna travolta e uccisa da un’auto ...