Donna fatta a pezzi con sega elettrica Verona | oggi i rilievi dei carabinieri | chi è la

Incidente a Livigno - auto contro camion : ferita Donna incinta - il bimbo non ce l'ha fatta : SONDRIO Terribile Incidente a Livigno (Sondrio), in frazione Trepalle, lungo la strada che porta verso il passo del Foscagno. Una giovane donna , incinta di 20 settimane, è rimasta gravemente ferita ...

Perché piace tanto Rosy Abate - Donna che da vittima si è fatta giustiziera : Le donne di potere piacciono. Imbracciano una pistola, non perdono tempo a farsi belle e hanno il coraggio di dire basta per legittimare il proprio essere. È il caso di Rosy Abate , la «Regina di Palermo» che ha risollevato gli ascolti della serialità di Canale 5 con una media del 19.8% di share. Merito di un’attrice, Giulia Michielini, brava e capace ma, soprattutto, di un personaggio che cerca vendetta e crede ...

Anna quella che (non) sei - lunedì alle 21.05 su FoxLife una miniserie con Giulia Bevilacqua nei panni di una Donna insoddisfatta : trama : FoxLife (canale 114 di Sky) punta (anche) sulle serie italiane a partire da lunedì 27 novembre quando, il lunedì alle 21.05 , andrà in onda Anna quella che (non) sei, che vede protagonista Giulia Bevilacqua (È arrivata la felicità, Il contagio, Distretto di polizia). Anna è una 35enne fortemente indipendente che ha da poco cambiato lavoro e ha iniziato una nuova relazione sentimentale. La sua vita sembra aver preso la direzione che ha sempre ...

Non ce l'ha fatta la Donna investita venerdì in strada : La Spezia - Non ce l'ha fatta la donna investita venerdì mattina fra via Gramsci e via dei Mille alla Spezia. L'anziana 73enne era stata trasportata in condizioni gravissime al Sant'Andrea e la sua ...