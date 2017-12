: Diritti umani, la conquista del 2017: ‘Fermare l’immigrazione’ è uno slogan della sinistra - diegomartone : Diritti umani, la conquista del 2017: ‘Fermare l’immigrazione’ è uno slogan della sinistra - MBodano : RT @CremaschiG: #Torino #licenziamento di due #lavoratori non accettavano taglio del #salario ..infamia di fine anno del #Jobsact : tutti c… - goffredog1 : RT @MaurizioLuc: @bancaetica è dire NO a investimenti in armi, tabacco, gioco d’azzardo, energia nucleare, pesticidi, attività lesive dei d… - silviabest77 : Diritti umani, la conquista del 2017: ‘Fermare l’immigrazione’ è uno slogan della sinistra -

(Di domenica 31 dicembre 2017) In questo annus horribilis per i, certifichiamo in Italia la caduta dell’ultimo tabù: fermare a tutti i costi l’immigrazione ora è unoanche a. In realtà, osservando da vicino la legge Turco-Napolitano si scopre che il freno muscolare a immigrazione e rifugiati non è mai stato, realmente, un tabù. Ma fino alla svolta renziana dell’ “aiutiamoli a casa loro” almeno un minimo di facciata era stata preservata. Poi è arrivata quella dichiarazione, un temporale estivo – di cui l’impatto era stato ben calcolato- e nulla è stato più come prima: le uscite del segretario Matteo Renzi e Marco Minniti che ha deciso dalla mattina alla sera il blocco del Mediterraneo. “Ho temuto per la tenuta democratica” è stata l’unica (non) spiegazione politica di quest’ultimo, come se gli “studenti Erasmus” ...