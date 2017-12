Di Maio vuol far eleggere un esercito di signor sì

M5s - l’elettrice vuole Giannulli ministro in un governo Di Maio - ma lui taglia corto : “Non se ne parla nemmeno” : Lo storico Aldo Giannuli, già consulente del M5s sulla legge elettorale e considerato tradizionalmente vicino al Movimento 5 stelle, smentisce con tutte le forze di voler fare il ministro di un futuro governo Di Maio L'articolo M5s, l’elettrice vuole Giannulli ministro in un governo Di Maio, ma lui taglia corto: “Non se ne parla nemmeno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5S. Di Maio non vuole accordi con il Pd derenzizzato : Il M5S per la prima volta parla di alleanze post voto per la formazione di un Governo. I grillini vengono accreditati dai sondaggi come primo partito, in grado di raggiungere la soglia del 30%. Pur essendo primo partito italiano, il…Continua a leggere →

Di Maio vuol uscire dall'euro. E apre alle alleanze post voto : Dopo le pensioni d'oro, l'abbandono dell'euro. Le uscite di Luigi Di Maio gli si ritorcono contro, una a una. Ecco ieri il candidato premier del M5s a L'Aria che tira, su La7: «Se dovessimo arrivare al referendum sull'uscita dall'euro, che per me è l'extrema ratio, è chiaro che sarei per l'uscita perché vorrebbe dire che l'Europa non ci avrebbe ascoltato su nulla, ma prima proverei a ...

Di Maio vuole uscire dall'euro (se si farà il referendum). Renzi : "È una follia" : Dopo quella sulle pensioni d'oro, un nuovo botta e risposta a distanza tra il candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Matteo Renzi. Stavolta è l'euro a scatenare la querelle. "Se si dovesse arrivare al referendum, che però io considero una extrema rati', è chiaro che io voterei per l'uscita perché significherebbe che l'Europa non ci ha ascoltato. Ma io vedo oggi una opportunità ...

Di Maio vuol fare il premier senza voti : Roma - Benvenuti alla «Smart nation» vagheggiata da Luigi Di Maio, «una nazione intelligente con meno leggi e più investimenti in tecnologie per migliorare la qualità della vita degli italiani». Ne sentirete parlare, gongola il babycapo politico di M5s: «È un programma che non fa nuove leggi per continuare a complicare la vita dei cittadini, ma ne abolisce 400 subito».Avessimo anche ...

PENSIONI D'ORO - RENZI CONTRO DI Maio SUL TAGLIO/ 'M5S è folle : vuole tagliarle dai 2300 euro al mese' : RENZI CONTRO Di MAIO e M5s:'È folle, vogliono tagliare le PENSIONI da 2300 euro al mese'. La polemica infuria: nel mirino PENSIONI D'ORO (e non). La b

Renzi vs Di Maio : "Vuole recuperare 12 miliardi dalle pensioni d'oro? Folle" : "Ieri il Movimento Cinque Stelle ha proposto di recuperare 12 miliardi di euro tagliando ‘le pensioni d’oro. Al giornalista RAI che restava stupito per la cifra, Di Maio ha detto in modo sprezzante: 'Certo che...

Pensioni - la bomba-Di Maio. A chi vuol togliere l'assegno - l'idea che fa irritare Renzi : La proposta di Luigi Di Maio sul taglio delle 'Pensioni d'oro' ha scatenato un vespaio di polemiche, irritando soprattutto il Partito democratico, dal segretario dem in giù. Secondo il candidato ...

Renzi 'Di Maio folle - vuole tagliare pensioni da 2.300 euro'. M5s frena 'Ci riferiamo a quelle oltre i 5mila' : ROMA - È polemica, questa volta, sulle pensioni d'oro. Il nuovo scontro tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico nasce da un annuncio di Luigi Di Maio durante una trasmissione radiofonica nella ...

Di Maio vuole far eleggere il governatore di Bankitalia come il capo di Stato : Treviso, 12 dic. (askanews) 'La prima cosa da fare è cambiare gli organi di vigilanza che dovevano vigilare sulle truffe bancarie e non l'hanno fatto. E di certo non aiuta che quello che era a capo di ...

Di Maio si butta a sinistra : vuole resuscitare l'articolo 18 : Più che di numeri nel Parlamento che verrà, saranno larghe di «vedute» le intese che vediamo addensarsi sull'orizzonte elettorale. Una su tutte, quella che nasce dalla possibile vittoria dei Cinquestelle. Possibile, ma tutt'altro che certa, anche se ormai il capo politico Luigi Di Maio ci ha preso gusto a parlare da premier incaricato. «Renzi e Berlusconi non avranno il 51 per cento dei seggi, noi saremo ...

Di Maio : "Il Movimento 5 stelle vuole reintrodurre l'articolo 18" : M5s punta a reintrodurre le garanzie dei lavoratori dell'art.18 dello Statuto per le aziende con più di 15 dipendenti. Lo ha detto, parlando nel cremonese ai microfoni di Rainews 24, il candidato premier pentastellato Luigi Di ...

Di Maio a Washington : M5s vuole contatto diretto-duraturo con Usa : Washington, 14 nov. (askanews) 'Il mio obiettivo qui a Washington è di stabilire un contatto diretto e duraturo con l'amministrazione Usa. Per questo inizio con il Dipartimento di Stato'. Comincia con ...