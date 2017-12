Di Maio - pronti a governo competente : (ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Ci aspetta un 2018 molto impegnativo, ci stiamo preparando per andare al governo con una squadra competente e motivata. Siamo la prima forza politica del paese: è ora di pensare in grande! Buon anno a tutti voi!". Lo scrive, in un post su facebook, il candidato premier M5S Luigi Di Maio. 31 dicembre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Di Maio : pronti a intese se necessario : 8.22 Se il M5S otterrà solo una maggioranza relativa "non lasceremo l'Italia nel caos e già la sera del voto rivolgeremo un appello a tutte le forze politiche e avvieremo consultazioni dichiarando le nostre priorità politiche e non daremo spazio a nessun mercato delle poltrone" Così il candidato premier, Di Maio, a "Repubblica". L'uscita dall'euro? Non è più una priorità: "l'equilibrio nei tavoli negoziali europei si è spostato.Sono fiducioso ...

Berlusconi : 'M5s i nostri veri avversari'. Di Maio : 'siamo pronti a governare' : Berlusconi vedrà a gennaio Salvini e Meloni per mettere a punto il programma del centrodestra che comunque, precisa, è stato già discusso e siglato 'con una stretta di mano'. Il leader M5s chiede di ...

Di Maio : "Pronti a costruire un governo di ministri competenti e sensibili" : "Io voglio dare stabilità al Paese. E per questo prima delle elezioni presenteremo una squadra di ministri di ampio respiro, aperta a tutte le sensibilità dei cittadini [...]. Vogliamo persone competenti ma anche sensibili, che pensino alle conseguenze delle proprie decisioni. E le cerchiamo dentro e fuori il M5s". Così, in un'intervista al Fatto Quotidiano, il candidato premier del Movimento Cinque Stelle spiega come ...

M5S : Di Maio - noi pronti a guidare governo del cambiamento : Milano, 20 dic. (AdnKronos) - “Siamo disponibili a prenderci la responsabilità di assicurare un governo a questo Paese, a patto che sia un governo di cambiamento”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, a margine del convegno milanese Turismo 2030. Su eventuali alleanze, ne

Luigi Di Maio tentato da Pietro Grasso Grillini pronti a un’intesa dopo il voto : Guai a chiamarla alleanza, termine proibito nel vocabolario grillino. Meglio intesa. Sarebbe infatti questa la parola che più è circolata sui telefoni degli esponenti del Movimento 5 Stelle nelle ultime ore dopo la nascita del partito "Liberi e uguali" di Pietro Grasso, secondo quanto riferisce La Stampa Segui su affaritaliani.it

Di Maio promette stabilità agli Stati Uniti : “Senza maggioranza pronti a intese” : A un certo punto Conrad Tribble guarda Luigi Di Maio e chiede: «Ma se non fate alleanze come pensate di governare?». Sono le dieci del mattino, a Washington, il candidato premier del M5S è al Dipartimento di Stato dove da quasi un’ora sta parlando con il vice assistente segretario di Stato per l’Europa occidentale. Tribble è incuriosito, ma prepara...

Di Maio promette stabilità agli Stati Uniti : "Senza maggioranza pronti a intese" : Di Maio risponde su ognuna delle contraddizioni del M5S evidenziate da Tribble e spiega che ora che c'è un capo politico e candidato premier le cose nel variopinto mondo grillino cambieranno. Ma ...