Di Maio - io tra la gente - Pd ridicolo : (ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Capisco che per il Pd è inconcepibile che un parlamentare possa stare tra la gente e non su un piedistallo, ma questa è la nostra forza. Faccio gli auguri di buon anno anche ...

Luigi Di Maio al Capodanno in piazza a Roma. Pd insorge - lui : 'Sto tra la gente' : ROMA Luigi Di Maio al Capodanno in piazza a Roma. Doveva essere la sorpresa di fine anno della sindaca Virginia Raggi e subito il Pd è insorto, giudicando la presenza del candidato premier dei 5 ...

Il M5S : “Di Maio al Circo Massimo tra la folla - non sul palco”. Polemica con il Pd : Secondo gli organizzatori dell’evento che si svolgerà questa sera al Circo Massimo per festeggiare il Capodanno, appuntamento clou del cartellone di circa 1.000 appuntamenti preparato dal Campidoglio, «non è mai stata prevista la presenza di Luigi Di Maio sul palco della manifestazione». L’esibizione degli acrobati della Fura dels Baus verrà interv...

Il M5S : "Di Maio al Circo Massimo tra la folla - non sul palco". Polemica con il Pd : Secondo gli organizzatori dell'evento che si svolgerà questa sera al Circo Massimo per festeggiare il Capodanno, appuntamento clou del cartellone di circa 1.000 appuntamenti preparato dal Campidoglio, ...

Capodanno - Di Maio alla festa al Circo Massimo con Raggi - protesta il Pd : campagna a spese dei romani. M5S precisa : «Tra la gente non sul palco» : «Sarò a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri. Sarà un grande anno». E' bastato questo annuncio comparso...

Scontro su Di Maio al Circo Massimo Pd : fatto grave. M5S : sarà tra la gente : Il 2017 per Luigi Di Maio si chiude nel segno della polemica. Ieri il capo politico del Movimento aveva annunciato sul blog di Beppe Grillo la sua presenza per il veglione di fine anno al Circo ...

M5S - 'Di Maio a Circo Massimo tra la gente - non su palco'. Scontro col Pd : "Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così: Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini. Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally ...

Di Maio e il nuovo Movimento 5 Stelle - rivolta tra i grillini. Il retroscena : 'Fico non si ricandida' : Il Movimento 5 Stelle cambia faccia e a molti non piace. Il nuovo statuto grillino prevede la possibilità di candidare indagati , un obolo di 300 euro al mese che gli eletti dovranno versare al ...

M5s - nuove regole di Di Maio : gli indagati potranno candidarsi : Il MoVimento 5 Stelle ha bandito le parlamentarie. Ad annunciarlo, in veste di bardo, il candidato premier Luigi Di Maio che con un lungo post sul blog di Beppe Grillo ha svelato le regole e le modalità a cui dovrà sottostare chiunque vorrà presentarsi alle elezioni nelle liste grilline."?Oggi apriamo ufficialmente le candidature per le parlamentarie che si terranno intorno a metà gennaio - scrive il vicepresidente uscente della Camera ...

Aperte le candidature M5S. Di Maio : 'Multe a chi tradisce' : 'A partire da oggi e fino al termine delle ore 12 di mercoledì 3 gennaio, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle possono presentare la propria autocandidatura per le parlamentarie che si svolgeranno ...

La strategia di Di Maio per costruire un governo M5S Video : Come fara' il #M5S a trovare una maggioranza in parlamento che gli consenta di dare vita al primo #governo pentastellato della storia della Repubblica italiana? Per prima cosa il Movimento fondato da Beppe Grillo dovra' confermare i sondaggi che lo danno come primo partito [Video]. Ma questo non potrebbe bastare, neanche se il candidato premier, Luigi #Di Maio, dovesse riuscire a superare il tetto del 40% dei consensi. Ecco allora che il leader ...

Renzi al contrattacco : “Berlusconi e Di Maio fanno proposte con i soldi del Monopoli” : Matteo Renzi parte all'attacco dei suoi avversari politici, che avrebbero messo sul tavolo proposte economicamente irrealizzabili. Il leader del Pd ha scritto su

Ius soli - Di Maio : “Non è una nostra priorità - preferiamo il sostegno al reddito degli italiani” : “Ius soli? Non abbiamo partecipato a quella che era una messa in scena politica. Si è strumentalizzato per tutta la legislatura un tema importante come lo ius soli che per noi va affrontato a livello europeo. Nessun assenteismo, abbiamo abbandonato l’aula del Senato perché quella era una messa in scena”. Una vostra priorità o no? “No. Oggi la nostra priorità è il sostegno al reddito degli italiani”. Così il ...

Di Maio : "Tratterò alla luce del sole" : 9.40 "Il 40% è alla nostra portata,visto che in Sicilia abbiamo preso il 35. Ma in caso contrario siamo pronti a costuire un governo seguendo la prassi costituzionale". Lo ha detto il leader M5S,Luigi Di Maio,al Fatto Quotidiano. "Tratterò con tutti alla luce del sole -ha aggiunto- e voglio ministri competenti e sensibili". In caso di 'impasse' sulle maggioranze, "proporremo un tavolo per un'intesa sui programmi, senza scambi di poltrone". Di ...