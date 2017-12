: RT @CesareSacchetti: I romani che stasera vorranno festeggiare il Capodanno al Circo Massimo, si ritroveranno sul palco Luigi Di Maio. Se s… - IBezdomnyj : RT @CesareSacchetti: I romani che stasera vorranno festeggiare il Capodanno al Circo Massimo, si ritroveranno sul palco Luigi Di Maio. Se s… - dippolitowilma : RT @Simona050777: Un doppio augurio per i presenti..finirete e inizierete un anno di merda - Frankf422 : RT @fattoquotidiano: Pd contro Di Maio al Circo Massimo per Capodanno: “Campagna con i soldi pubblici”. Ma M5s… - CafaroGiorgio : RT @CesareSacchetti: I romani che stasera vorranno festeggiare il Capodanno al Circo Massimo, si ritroveranno sul palco Luigi Di Maio. Se s… - X_the_X_ : RT @CesareSacchetti: I romani che stasera vorranno festeggiare il Capodanno al Circo Massimo, si ritroveranno sul palco Luigi Di Maio. Se s… -

Di, candidato premier M5S, conferma che stasera è al, appuntamento del Campidoglio per festeggiare il Capodanno con la sindaca Virginia Raggi.Eil Pd:"Alla Festa del Comune di Roma, pagata con i soldi pubblici, sul palco c'è Dicon Virginia Raggi.Perchè? Campagna elettorale coi soldi dei romani",denuncia il Pd, che chiede l'intervento dell'Agcom. E il M5S controreplica:"Nessun discorso dal palco. Dici sarà ma per brindare coi cittadini, tra la gente, non dal palco. Dal Pd reazioni scomposte".(Di domenica 31 dicembre 2017)