Di Maio al Capodanno di Roma | insorge il Partito democratico

Luigi Di Maio al Capodanno in piazza a Roma. Pd insorge - lui : 'Sto tra la gente' : ROMA Luigi Di Maio al Capodanno in piazza a Roma. Doveva essere la sorpresa di fine anno della sindaca Virginia Raggi e subito il Pd è insorto, giudicando la presenza del candidato premier dei 5 ...

Di Maio al Circo Massimo per la festa di Capodanno - polemica Pd-M5S - : Critiche da parte del Partito Democratico che lamenta un possibile utilizzo a scopi elettorali dei festeggiamenti a Roma, ma il Movimento 5 Stelle sottolinea che il candidato premier non salirà sul ...

Di Maio - Capodanno al Circo Massimo. Il Pd : 'Campagna elettorale coi soldi pubblici'. M5s : 'Non sarà sul palco' : Ci sarà anche Luigi Di Maio nella festa di Capodanno di Roma al Circo Massimo . Ed ecco servito lo 'scandalo politico' di fine anno. Il Pd , infatti, protesta con veemenza: 'Stasera alla festa del ...

Pd contro Di Maio al Circo Massimo per Capodanno : “Campagna con i soldi pubblici”. Ma M5s : “Non salirà sul palco” : Polemica per la partecipazione di Luigi Di Maio alla festa di Capodanno organizzata dal comune di Roma al Circo Massimo. “Fa campagna elettorale con i soldi pubblici”, hanno attaccato vari esponenti del Pd. Ma il gruppo comunicazione M5s ha subito precisato che il candidato premier non sarà sul palco, ma tra il pubblico “per brindare con i cittadini”: “Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così”, ...