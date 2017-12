Dell'Utri in carcere apre il panettone con i detenuti : Marcello Dell'Utri, in carcere a Rebibbia, ha condiviso un panettone con un gruppo di detenuti. Tra loro c'era anche Francesco Schettino, che nel carcere romano sta scontando la condanna definitiva a 16 anni per il naufragio della Costa Concordia.Lo racconta Francesco Giro, esponente di Fi, dopo l'incontro con Dell'Utri. «Quando sono entrato nella grande sala dove prepara i suoi esami universitari nel carcere di ...

La sentenza Contrada - il caso Dell'Utri e la qualità Della nostra democrazia : Nella strategia della mafia (Cosa nostra in particolare) sono essenziali le relazioni esterne con segmenti della politica, dell'economia e delle istituzioni. Con un susseguirsi di rapporti di ...

Dell'Utri : Sgarbi - sentenza Corte Strasburgo sarà uguale a quella di Contrada : Paalermo, 29 dic. (AdnKronos) - "La sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo per Marcello Dell'Utri non può che essere identica a quella di Bruno Contrada, voglio ricordare che a chiedere la scarcerazione di Dell'Utri non sono stato io ma un giudice, il Procuratore generale di Caltanisse

Dell’Utri a casa - per farsi curare. Non fa domanda di grazia. Ma di giustizia : Caro Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti, molti conoscono il mio pensiero, quanto più lontano si possa immaginare dal berlusconismo, eppure eccomi qui a battermi insieme ad Achille Saletti per chiedere la sospensione della pena di Marcello Dell’Utri. La Procura Generale di Caltanissetta si è pronunciata a favore dell’ex senatore di Forza Italia, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione ...

Marcello Dell'Utri - il fratello Alberto dopo la richiesta di sospensione Della pena : 'Berlusconi vorrà abbracciarlo' : Al Fatto quotidiano , Alberto Dell'Utri è sicuro che una volta libero, suo fratello non vorrà più occuparsi di politica, 'che si è dimenticata di lui, a parte la campagna delle ultime setimane sulla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 dicembre : Vergogna infinita : “Dell’Utri torni a casa per Natale” : Il caso Il pg di Caltanissetta vuole sospendere la pena a Dell’Utri Corte d’appello – La richiesta nel processo di revisione basato sulla sentenza Contrada. Il fondatore di FI sarebbe libero di Giuseppe Lo Bianco Quei sindaci dimezzati di Marco Travaglio Incontro Alessandro Di Battista che esce da un programma tv mentre io sto entrando, e mi racconta della incessante processione di parlamentari (dei partiti più inaspettati e ...

