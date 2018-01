Darktable | l’alternativa ad Adobe Lightroom | arriva finalmente su Windows

: #Darktable, l’alternativa ad #AdobeLightroom, arriva finalmente su #Windows - SurfacePhoneIta : #Darktable, l’alternativa ad #AdobeLightroom, arriva finalmente su #Windows - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Download #Darktable, l'alternativa gratuita a #Adobe #Lightroom per PC e tablet #Windows10 - WindowsBlogIta : Download #Darktable, l'alternativa gratuita a #Adobe #Lightroom per PC e tablet #Windows10 - Ivan_D_Onofrio : Download #Darktable, l'alternativa gratuita a #Adobe #Lightroom per PC e tablet #Windows10 - filippo_mol : Download #Darktable, l'alternativa gratuita a #Adobe #Lightroom per PC e tablet #Windows10 -

(Di domenica 31 dicembre 2017), l‘alternativa open-source ad, è oradisponibile su, dopo aver ottenuto un discreto successo con le piattaforme Linux e MacOS. Si tratta quindi di un programma di grafica rester dedicato agli utenti professionisti del settore fotografico che devono gestire un gran numero di immagini durante il processo post-produzione. Tra le caratteristiche peculiari troviamo la ricerca avanzata tramite tag, la gestione completa dei colori, il rilevamento automatico del profilo e la velocità di esecuzione elevata grazie al supporto di OpenCL. Inoltre, per chi se lo stesse chiedendo, è disponibile anche la lingua italiana. Screenshot Download Il software, nella variante dedicata a, presenta qualche bug e limitazione (come l’impossibilità di stampare) che verranno sicuramente eliminate nelle versioni successive. Clicca qui per ...