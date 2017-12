Dal mostro all' androide Il futuro compie 200 anni

Salma Hayek : 'Weinstein è stato anche il mio mostro. L'amicizia con Clooney mi ha salvata Dal lo stupro' : New York - Perché non dire tutto subito? Perché denunciare solo adesso, tutte insieme, magari a distanza di tanto tempo? A rispondere a domande che spesso, nei toni, sconfinano nelle insinuazioni, e ...

Bloodborne : ci sono voluti tre anni per scovare un mostro creduto tagliato Dal gioco : Come ogni opera realizzata da From Software che segue il filone dei souls-like, Bloodborne è una produzione che dà parecchie soddisfazioni a tutti coloro che decidono di dedicare ore e ore all'esplorazione di un mondo di gioco impregnato di lore e di segreti tutti da scoprire.Nonostante questa consapevolezza la storia di cui vi parliamo in questo caso ha stupito parecchi fan dell'esclusiva PS4. Come riportato da Eurogamer.net, alcuni giocatori ...