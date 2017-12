Da Renzi a Grillo | le reazioni al messaggio di Mattarella E Gentiloni telefona al capo

Francesco Gabbani : “Basta con la scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...

Francesco Gabbani : "Grillo - Renzi e Berlusconi? Grandi showman. Voterei tutti e tre - in fondo siamo colleghi" : È stufo della scimmia, dice che non è stata lei a vincere Sanremo. Francesco Gabbani, la cui canzone, Occidentali's Karma, è stata ascoltata nel 2017 circa 173 milioni di volte sul web, ha parlato di sé e del suo successo in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. E ha anche fatto intendere le sue opinioni politiche, affermando che Grillo, Berlusconi e Renzi sono - tutti e tre, nessuno escluso - Grandi ...

'Grillo chieda scusa a Rita Levi Montalcini' (così Renzi) : Roma, 30 dic. (askanews) Beppe Grillo chieda scusa a Rita Levi Montalcini, di cui oggi ricorrono i cinque anni dalla scomparsa, per le 'indegne parole' da lui pronuciate per anni nei confronti del ...

Anche De Benedetti scarica Renzi E' già pronto il governo Grillo-Grasso : Ora Anche i poteri forti iniziano a scaricare Matteo Renzi. E sotto la supervisione di Carlo De Benedetti è pronto a prendere corpo il progetto di un governo Grillo-Grasso dopo le elezioni Segui su affaritaliani.it

Anche De Benedetti scarica Renzi E' già pronto il governo Grillo-Grasso : Ora Anche i poteri forti iniziano a scaricare Matteo Renzi. E sotto la supervisione di Carlo De Benedetti è pronto a prendere corpo il progetto di un governo Grillo-Grasso dopo le elezioni Segui su affaritaliani.it

I poteri forti scaricano Renzi Pronto il governo Grillo-Grasso C'è già l'ok di De Benedetti e Cgil : Ora anche i poteri forti iniziano a scaricare Matteo Renzi. E sotto la supervisione di Carlo De Benedetti è Pronto a prendere corpo il progetto di un governo Grillo-Grasso dopo le elezioni Segui su affaritaliani.it

I poteri forti scaricano Renzi Pronto il governo Grillo-Grasso C'è già l'ok di De Benedetti e Cgil : Ora anche i poteri forti iniziano a scaricare Matteo Renzi. E sotto la supervisione di Carlo De Benedetti è Pronto a prendere corpo il progetto di un governo Grillo-Grasso dopo le elezioni Segui su affaritaliani.it

"Grillo uccise - Renzi no" Il Pd si deve dissociare dal post dei Renziani : Il riferimento, ovviamente, è a due casi di cronaca molto conosciuti: il primo, recente, riguarda il convoglio affittato dal Pd per la campagna elettorale del leader dem; il secondo, invece, riguarda ...

Grillo uccise - Renzi no Il Pd si deve dissociare dal post dei Renziani : Di fake news in fake news, il dibattito politico in tempo di Avvento a quanto pare verterà sulla comunicazione in Rete. Nei giorni scorsi Matteo Renzi ha attaccato il Movimento Cinque Stelle (e la Lega Nord) per le bufale diffuse online da gruppi di simpatizzanti grillini. Neppure qualche ora dopo, però, il Pd è finito vittima delle sue stesse denunce. Ritrovandosi per qualche ora dall'altra parte della barricata. Una pagina facebook di ...

Pd disconosce post 'Renziano' contro Grillo : altra fake news : Roma, 29 nov. (askanews) Il Partito democratico prende le distanze dal post apparso su facebook contro Beppe Grillo firmato 'Per Matteo Renzi insieme' in cui si sostiene che 'il treno di Renzi non ha ...

'Renzi non ha ucciso nessuno - Grillo sì'. Bufera per un post a sostegno di Renzi - il Pd si dissocia : ... investita dal treno che nei giorni precedenti era stato noleggiato per "Destinazione Italia", la campagna elettorale di Matteo Renzi, contrapposto all'episodio di cronaca che nel 1981 vide come ...

"Renzi non ha ucciso nessuno - Grillo sì". Bufera per un post a sostegno di Renzi - il Pd si dissocia : "Il treno di Renzi non ha ucciso nessuno perché Renzi non ha un treno. La macchina di Grillo invece una famiglia l'ha davvero sterminata". È questo il contenuto della card creata e postata da "Per Matteo Renzi Insieme", una pagina Facebook di sostenitori del segretario Pd ma non ufficialmente collegata alla comunicazione del Partito Democratico, con una community di quasi 20 mila utenti. Il riferimento è all'incidente che ...

Fake news - Renzi : “Il blog di Beppe Grillo grida al complotto? Stanno messi male” : “Sulle Fake news il blog di Beppe Grillo grida al complotto? Stanno messi male, non c’è dubbio”. Matteo Renzi aspetta la sua enews serale per ribattere alle accuse del Movimento 5 Stelle. “In questi giorni due articoli di grandi testate internazionali hanno posto il tema dell’inquinamento della campagna elettorale in Italia. Davanti alle prove del New York Times, il blog di Beppe Grillo ha reagito con il consueto stile ...

fake news Renzi grillo : "In questi giorni due articoli di grandi testate internazionali hanno posto il tema dell'inquinamento della campagna elettorale in Italia. Davanti alle prove del New York Times, il blog di Beppe grillo ha reagito con il consueto stile gridando al complotto, ovviamente complotto 'degli amici di renzi'. Stanno messi male, non c'è dubbio". Lo scrive Matteo renzi sulla sua e-news. "Noi - continua il ...