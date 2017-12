Da Allegri a Chiellini | la Juventus saluta così il 2017

Juventus - Allegri svela : il caso Dybala e l’errore Benatia-Chiellini : Successo della Juventus contro la Roma, ecco le parole di Allegri ai microfoni di Premium Sport: “Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un pò per colpa nostra e un pò perché la Roma è una grande squadra. Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1-0 è sempre bello. L’occasione concessa alla ...

Bologna-Juventus - Allegri : “Dybala in panca. Assenti Chiellini - Cuadrado e Buffon” : Bologna-Juventus, Allegri: “Dybala in panca. Assenti Chiellini, Cuadrado e Buffon” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna-Juventus, Allegri – Dopo la doppia sfida contro Napoli ed Inter, la Juventus fa visita al Bologna per cercare di portarsi in cima alla classifica sperando in un passo falso delle dirette avversarie. La sfida con i ...

Juventus - Allegri svela : “Buffon e Pjanic? Non so se ci saranno - ecco chi gioca al posto di Chiellini” : Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Olympiacos, Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli sono intervenuti in conferenza stampa. A prendere parola per primo è stato il difensore della Juventus: “Stiamo bene, le vittorie come quella di venerdì fanno bene a tutti. Ma adesso abbiamo in testa solo l’Olympiacos . La forza della Juve? Il gruppo. La nostra mentalità è sempre stata la stessa. Venerdì è stata una serata ...

Chiellini : 'A Napoli gioco - Higuain farà di tutto per esserci. Allegri è un esteta' : Allegri ESTETA - Queste, invece, le sue parole a Premium Sport : 'Questi ragazzi si meritano di avere un centro sportivo, ci auguriamo di riuscirci presto. Io sto bene, ero solo affaticato dalla ...

Juve - Chiellini vuole un cambiamento : Allegri bacchettato dal difensore! E sull’ipotesi -7 dal Napoli… : “Venerdi’ sara’ una partita importante, ne siamo tutti consapevoli, ma faremo una grande gara, con tanto rispetto per il Napoli ma anche con tanta voglia di dimostrare che ci vogliamo essere ancora noi in cima a maggio”. Recuperato dai problemi fisici che lo hanno costretto a saltare le sfide con Barcellona e Crotone (“sto bene, venerdi’ ci saro'”), Giorgio Chiellini lancia la sfida ad Hamsik e compagni. ...

Infortunio Chiellini - guaio per Allegri : il difensore salta il Barcellona : Infortunio Chiellini – La Juventus si prepara per l’importante gara di Champions League contro il Barcellona con l’intenzione di raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla pesante sconfitta contro la Sampdoria ed adesso si cerca l’immediato riscatto contro un avversario di grande livello. Brutte notizie per l’allenatore bianconero, out per Infortunio il ...