Crisi Iran | Rohani | spazio a dissenso | stop strumentalizzazioni Trump

Iran - il trattato sul nucleare e la nuova Crisi con gli USA : È di pochi giorni fa la notizia che Donald Trump ha intenzione di mettere in discussione il trattato sul nucleare Iraniano. Il presidente degli Stati Uniti, sottolineando che il suo Paese non ricava alcun vantaggio da questo accordo, ha annunciato la sua intenzione di uscirne ed ha 'passato la palla' al Congresso che, ora, ha due mesi di tempo per pronunciarsi sulla questione e decidere, eventualmente, per nuove sanzioni nei confronti di ...