Congo | scontri con cattolici anti Kabila Dura repressione | 12 chierichetti arrestati

Congo - un morto in scontri anti-Kabila : 14.00 Le forze di sicurezza della Repubblica democratica del Congo hanno ucciso un manifestante durante una protesta dei cattolici contro il presidente Kabila. La folla si era radunata davanti a una chiesa nel centro della capitale per chiedere a Kabila, il cui mandato è scaduto alla fine del 2016, di lasciare la presidenza. Sono stati anche sparati colpi in aria e lacrimogeni. Arrestati anche 12 ragazzi del coro. La polizia aveva vietato ...