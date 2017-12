: Colpo di Coda: il Benevento vince la prima in A - AdrMontanaro : Colpo di Coda: il Benevento vince la prima in A - LeonardiAmalia : @paolo_stillo Colpo di coda. - Mega_Fauna : RT @Rimmel2017: Ultimo colpo di coda del Governo (rincari su tutto); tranquilli, vi chiederanno ugualmente il voto!! Cit. - gjscco : RT @Rimmel2017: Ultimo colpo di coda del Governo (rincari su tutto); tranquilli, vi chiederanno ugualmente il voto!! Cit. - gjscco : RT @LeonardiAmalia: @marionecomix Il colpo di coda! C'era da aspetterselo! Un PD = un Partito Devastante per l'Italia.... -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Undie non è una metafora. Proprio il gol dell'attaccante ex Parma e Salernitana consegna lastorica vittoria in serie A per il. La squadra campana scongiura il record negativo dell'Ancona 2003-04 che vinse lagara alla 29ª giornata, il Chievo è abbonato a regalare le prime gioie in A alle matricole (lo scorso anno lo fece col Crotone). De Zerbianche senza Ciciretti: rimasto fuori dai titolari durante il riscaldamento per un lieve problema muscolare, non è andato nemmeno in panchina a causa di gestacci del calciatore verso i tifosi del, che lo avevano ripetutamente fischiato per il suo imminente passaggio al Napoli. La doppietta di Quagliarella nel recupero salva la Samp con la Spal, quinta vittoria di fila per l'Udinese di Oddo, Atalanta ko in casa.