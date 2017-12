Colorado | sparatoria a Denver | morti un agente e laggressore

Un agente di polizia è stato ucciso e altri quattro sono stati feriti in una sparatoria a Denver - in Colorado : L’ufficio dello sceriffo di Douglas County, in Colorado, ha detto che un vice sceriffo è stato ucciso in una sparatoria a Denver, mentre altri quattro agenti sono stati feriti. Gli agenti erano intervenuti questa mattina alle 6.30 (ora locale) per The post Un agente di polizia è stato ucciso e altri quattro sono stati feriti in una sparatoria a Denver, in Colorado appeared first on Il Post.

Sparatoria in un supermercato Walmart di Thornton - Colorado : almeno 3 morti : Il luogo si trova a soli 37 km da uno dei luohi piu' tragici della recente storia Usa: il liceo Columbine a Littleton dove due studenti massacrarono il 20 aprile del 1999 uccisero 13 persone tra compagni di scuola ed un professore. Ancora piu' vicina, a 28 km, la cittadina di Aurora dove si verifico' la strage della prima del film Batman "Il cavaliere oscuro"