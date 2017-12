"Ci avete provato - ma sono ancora qua". Berlusconi ci crede : "sono in campo per convincere gli italiani e per restituire a tutti un po' di speranza. A distruggermi ci hanno provato in molti, molte volte, ma sono ancora qui più motivato e determinato che mai". Silvio Berlusconi concede una lunga intervista al Giornale in cui spiega che intende fare, una volta tornato a Palazzo Chigi. I sondaggi lo danno in vantaggio, a un passo dalla maggioranza assoluta, insieme ai suoi alleati - con umori alterni ...