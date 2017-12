Chiara Ferragni | «Il mio anno perfetto Ci vediamo presto | Leo»

Fedez - scatto bollente con Chiara Ferragni e Capodanno blindato a Parma Video : Il 2017 è stato un anno da incorniciare per #Fedez. Il rapper ha sbancato anche con il nuovo singolo Senza Pagare girato tra il mercato di Foggia e la lussuosa abitazione di Paris Hilton. Il momento clou dell'anno è stato celebrato all'Arena di Verona con la proposta di matrimonio a #Chiara Ferragni ed il sì della fashion blogger. Il tour di successo [Video], i diciassette dischi di platino per comunisti col Rolex e la notizia della gravidanza ...

Chiara Ferragni mostra il pancino e i fan esultano : 'Allora è vero...' : ... #25weeks Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) in data: Dic 28, 2017 at 12:40 PST LEGGI ANCHE La foto del bacio al pancino fa il giro del mondo Una rivelazione per gli estimatori di ...

Chiara Ferragni - piscina e pancione : Le settimane adesso sono 25, il pancione c’è. Chiara Ferragni, 30 anni, trascorre gli ultimi giorni del 2017 in montagna. E si prepara a diventare mamma. Lei e Fedez sono in attesa di un maschio, lo chiameranno Leone. La data probabile del parto è il prossimo 9 aprile. LEGGI ANCHEFedez: «Spero di non essere un papà ansioso come J-Ax» La fashion blogger, a capo dell’impero cresciuto intorno al sito The Blonde Salad, è in vacanza ad ...

Chiara Ferragni super chic con top di pizzo e salopette : Chiara Ferragni adora pizzo e anni '90 È un accostamento audace quello di Chiara Ferragni, ma non ci stupisce visto che la fashion blogger numero uno al mondo adora osare e abbinare capi spesso molto ...

'Il più bel Natale di sempre'. E Fedez e Chiara Ferragni vincono il premio 'scatto più dolce' di queste feste. Fan in estasi alla vista di ... : È la "mamma più bella del mondo", dice spesso il rapper su Instagram. Nell'ultima foto social, poi, è ancora più affascinante del solito. Sarà la gravidanza, certo, ma ha una particolare luce negli ...

CRISTINA CHIABOTTO/ Foto - il ringraziamento al pubblico con Chiara Ferragni (Intimissimi on ice) : Dopo aver concluso la sua relazione con Fabio Fulco, CRISTINA CHIABOTTO sembra aver trovato un nuovo amore con Giuseppe Poeta. Oggi l'ex Miss Italia conduce Intimissimi on ice(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 19:42:00 GMT)

INTIMISSIMI ON ICE 2017/ Diretta streaming video - all'Arena di Verona i costumi di Chiara Ferragni. Foto : INTIMISSIMI On Ice 2017, ospiti e artisti: lo spettacolo registrato all'Arena di Verona in scena su Canale 5, con Andrea Bocelli, Shizuka Arakawa e Stéphane Lambiel (oggi, 25 dicembre)(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 12:57:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez - la foto del bacio al pancino fa il giro del web. "Il più bel Natale di sempre..." : MILANO - È un Natale speciale quello di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più popolare dei social è infatti in attesa del piccolo Leone. E a Natale hanno deciso di...

Chiara Ferragni - la pancia lievita. E Fedez si scioglie : Sette mesi di felicità. Chiara Ferragni è radiosa nell'ultima foto postata su Instagram da Fedez che non esita a definirla la "mamma più bella del mondo". E ha ragione da vendere. Da quando è incinta ...

Chiara FERRAGNI/ In attesa con Fedez del figlio Leone (Intimissimi on ice) : CHIARA FERRAGNI ha già iniziato il countdown per la nascita del suo primo bambino, Leone, frutto del suo amore con il rapper milanese Fedez. Oggi sarà ospite a Intimissimi on ice(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 05:51:00 GMT)

La mamma di Chiara Ferragni : Fedez è un ragazzo in gamba. Ha sofferto molto nella sua vita : Sicuramente questo è un momento pieno di gioia per Fedez e Chiara Ferragni, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo.I due, infatti, presto convoleranno a nozze e a marzo avranno il loro primogenito Leone. Ma le loro famiglie? Vanno d'accordo? Sì, e proprio per togliere ogni dubbio, la mamma di Chiara Ferrgani, Marina Di Guardo, ha deciso di spendere qualche parola per Fedez. La scrittrice si dice entusiasta della ...

La madre di Chiara Ferragni su Fedez : 'Lo trovo geniale' Video : Bella e bionda come la figlia #Chiara Ferragni, Marina Di Guardo ha conquistato le prime pagine del gossip con le sue diChiarazioni. In un'intervista ha raccontato alcuni aspetti del passato legati alla sua famiglia e alle sue tre figlie, lasciandosi andare anche a delle confidenze su #Fedez, il padre del suo futuro nipote. Marina Di Guardo ha 55 anni ed è una scrittrice di successo: sono ben cinque i libri da lei scritti, l'ultimo dei quali è ...