CENTRO STORICO BLINDATO DAL 1 GENNAIO ACCESE 10 NUOVE TELECAMERE

Pedonalizzazioni a Palermo - Sinistra comune : 'Avanti con meno auto nel CENTRO storico' : La scelta di pedonalizzare ampie zone del centro storico di Palermo ha contribuito a migliorare la vivibilit della citt e ha dato nuovo slancio all economia. Chi attribuisce presunti cali di affari ...

Tu quoque Mandrelli : "CENTRO STORICO vuoto - parliamone" : Quindi, con l'attuale politica, abbiamo un numero minore di accessi al centro storico (Ztl) ma non una pedonalizzazione completa, in effetti teoricamente limitata a distinte e circoscritte aree (...

Isernia - i vandali distruggono la slitta luminosa nel CENTRO storico : Il gesto rivolto contro uno dei simboli del Natale ha indignato la città. Il Comune ha deciso di rimuovere l'installazione Isernia. Sarà rimossa la slitta luminosa trainata dalle renne, installata in ...

Prato. Nel CENTRO STORICO tanti eventi nella notte di San Silvestro : Diversi gli appuntamenti per la notte di San Silvestro voluti dall’Amministrazione comunale di Prato e presentati dall’assessore allo Sviluppo Economico Daniela Toccafondi insieme al direttore artistico di Capodanno Live Music 2018 Alessandro Rubino e i rappresentanti dei locali che partecipano all’iniziativa,…Continua a leggere →

Perugia - rissa in piazza Danti : aggredito dal branco finisce in ospedale Caos nel CENTRO STORICO - all'arrivo dei carabinieri l'uomo era già ... : Perugia rissa in centro storico, la notte di Natale. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, ieri intorno alle 21.45 un uomo è stato aggredito da almeno otto persone in piazza Danti. Sul posto ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - CENTROdestra oltre il 40% e Pd al minimo storico : Sondaggi elettorali Politici, verso le Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra oltre il 40% con Pd & Renzi ai minimi storici(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 12:45:00 GMT)

Natale : raccolta potenziata del cartone per oltre 220 vie del CENTRO STORICO di Roma : A Natale “Le strade del riciclo portano a Roma”. Roma Capitale, Ama e Comieco hanno dato il via a una campagna per sensibilizzare i commercianti sulle buone pratiche della raccolta differenziata della carta e del cartone. Per 4.500 utenze non domestiche (negozi di abbigliamento, bar, ecc.) di oltre 220 strade e piazze del centro storico, Ama ha potenziato la raccolta dei rifiuti di imballaggio in cartone, con giri di raccolta rafforzati e ...

Natale a Napoli tra i turisti innamorati : «Pizza - presepe e CENTRO STORICO al top» : Passeggiando per le strade del centro storico di Napoli, in questo periodo festivo, è impossibile non sentirsi cittadini del mondo. La città ha infatti registrato il pieno di turisti...

A ruba le fidelity card del CENTRO STORICO - gli acquisti però volano basso : In particolare per quanto riguarda internet molte di queste aziende pagano le tasse all'estero bloccando di fatto l'economia italiana". L'auspicio per i commercianti e per i membri del comitato "La ...

Edizione speciale del Presepe vivente il 26 dicembre e il 6 gennaio nel CENTRO STORICO di Montefalco in u lungo e suggestivo percorso a ... : Giovani attori, si esibiranno aprendo la riflessione sui grandi problemi che affliggono il mondo. Il Chiostro di Sant'Agostino, allestito per l'occasione dall'associazione "Un sorriso per te, amici ...

Il CENTROdestra sfonda quota 40% M5S fermo - Pd al minimo storico : Elezioni 2018. E' fatta per il Centrodestra? Quasi. Per la prima volta la coalizione di Berlusconi, Salvini, Meloni e le nuove gambe sfonda quota 40% e arriva al 40,4. È la clamorosa novità dell'ultimo sondaggio Euromedia Research Segui su affaritaliani.it

Natale - raccolta potenziata degli imballaggi in cartone per oltre 220 vie del CENTRO storico : A Natale “Le strade del riciclo portano a Roma”. Roma Capitale, Ama e Comieco hanno dato il via a una campagna per sensibilizzare i commercianti sulle buone pratiche della raccolta differenziata della carta e del cartone. Per 4.500 utenze non domestiche (negozi di abbigliamento, bar, ecc.) di oltre 220 strade e piazze del centro storico, Ama ha potenziato la […] L'articolo Natale, raccolta potenziata degli imballaggi in cartone per oltre ...

Il CENTROdestra sfonda quota 40% M5S fermo - Pd al minimo storico Voto - il sondaggio della svolta. I dati : Elezioni 2018. E' fatta per il Centrodestra? Quasi. Per la prima volta la coalizione di Berlusconi, Salvini, Meloni e le nuove gambe sfonda quota 40% e arriva al 40,4. È la clamorosa novità dell'ultimo sondaggio Euromedia Research Segui su affaritaliani.it

Natale - raccolta potenziata degli imballaggi in cartone per oltre 220 vie del CENTRO storico : A Natale “Le strade del riciclo portano a Roma”. Roma Capitale, Ama e Comieco hanno dato il via a una campagna per sensibilizzare i commercianti sulle... L'articolo Natale, raccolta potenziata degli imballaggi in cartone per oltre 220 vie del centro storico su Roma Daily News.