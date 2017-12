C' è una balena arenata su una spiaggia | e nessuno può rimuoverla

Due mesi per rimuovere una balena spiaggiata : la follia della burocrazia sarda : Da un mese e mezzo giace sulla spiaggia di Platamona, in provincia di Sassari. Ma i costi e i tempi della burocrazia rendono impossibile rimuovere la carcassa di Valentino, balena di 18 tonnellate spiaggiata si a metà novembre dopo che con ogni probabilità è stata speronata da una nave.Eppure nonostante siano passate sei settimane da quando quell'esemplare di Balaenoptera physalus di 17 metri si è arenato sul litorale sardo nessuno è ...

L’insolito banchetto di 200 orsi polari : scendono giù da un pendio per raggiungere la carcassa di una balena : Una nave carica di turisti nell’Artico russo pensava di vedere cumuli di ghiaccio sulla costa, somiglianti quasi a un gregge di pecore su una collina, prima di rendersi conto che circa 200 orsi polari stavano scendendo dal pendio della montagna. Gli orsi si affrettavano lungo il pendio per banchettare sulla carcassa di una balena della Groenlandia trascinata a riva, per poi riposare intorno alla fonte di cibo. Il branco di orsi sul’isola di ...