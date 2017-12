Capodanno | WhatsApp down il 31 dicembre 2017 | ecco cosa sta succedendo

WhatsApp smette di funzionare - niente messaggini di auguri per Capodanno : Scambiarsi gli auguri per la fine dell'anno sarà più complicato. WhatsApp, il più celebre servizio di messaggistica al mondo, ha smesso di funzionare da una manciata di minuti in buona parte del Pianeta. A quanto pare smartphone e connessione non c'entrano. Il problema dipenderebbe ai server dell'applicazione. L'...

Whatsapp va in tilt a poche ore da Capodanno. Ed è già trend topic : L'hashtag #Whatsappdown è diventato in poco tempo il principale trend topic in Italia e il secondo nel mondo, preceduto solo dall'immancabile Happy New Year. Augurio di buon anno che potrà essere diramato, almeno per ora, solo attraverso i social o altre app per lo scambio di messaggi.

Whatsapp va in tilt a poche ore da Capodanno. Il down è già trend topic : La piattaforma di messaggistica si blocca in Europa, Brasile e parti di Usa, India e Malaysia. L’hashtag #Whatsappdown è trend topic

