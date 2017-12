Capodanno tra brindisi | musica e spettacoli | ecco dove si può festeggiare in Sicilia

Capodanno tra piazze e teatri : la mappa degli eventi in Campania : Tutta la Campania è in festa per brindare all'anno che, tra poche ore, ci lascerà. Fiorella Mannoia, Arisa, Enzo Avitabile e Nino D'Angelo sono solo alcuni dei tanti artisti che festeggeranno con il ...

Michele Bravi/ Video - un 2017 da sogno - tra Sanremo e l'avventura televisiva (Capodanno in musica) : Michele Bravi, giovane cantante italiano, sarà tra i protagonisti di Capodanno in musica, in programma oggi 31 dicembre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:44:00 GMT)

Fuochi d'artificio Capodanno 2018/ Video - da Sidney (Australia) a Londra : gli spettacoli più belli : Video, Fuochi d'artificio a Capodanno in tutto il mondo l'arrivo del 2018 sarà salutato da diversi spettacoli pirotecnici. Ecco quali.

ATTENTATO A Capodanno/ Dalla strage di Istanbul al doppio attacco a Baghdad : feste nel sangue : ATTENTATO a CAPODANNO: Dalla strage di Istanbul al doppio attacco a Baghdad, feste nel sangue. Le ultime notizie con i precedenti.

L'Aura/ Video - il nuovo album : "Il contrario dell'amore - un inno alla fragilità" (Wind Capodanno in musica) : L'Aura, pseudonimo di Laura Abela, sarà tra le protagoniste di Capodanno in musica, in onda su canale 5: la cantautrice canterà i successi dell'album "Il contrario dell'amore"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 07:15:00 GMT)

Roma. Capodanno : numerose vie e piazze sono chiuse al traffico : In occasione degli eventi organizzati nelle giornate di oggi San Silvestro e di domani Capodanno, numerose vie e piazze sono chiuse al traffico. Oggi, per la corsa podistica We Run Rome, prevista dalle 12 fino alle 15.30, sono chiuse, in…Continua a leggere →

Ama - piano straordinario di pulizia di Capodanno : 130 operatori e 90 macchine per la raccolta dei rifiuti : Assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de 'La festa di Roma 2018' che si terrà il primo gennaio. L'Ama ha varato il piano operativo ...

Nonna Peppina non potrà passare Capodanno nella casetta di legno : Nonna Peppina rifiuta di abbandonare un vecchio container vicino alla sua casa resa inagibile dal terremoto e vicino alla casetta di legno nella frazione di San Martino. Secondo il magistrato non ...

La "Superluna" illumina il Capodanno - da ammirare al tramonto del 1 gennaio : Per il secondo mese consecutivo sarà piena e al perigeo, nel punto più vicino alla Terra. Più grande del 7 per cento rispetto alla media e un po' più luminosa

Ama - piano straordinario di pulizia di Capodanno : 130 operatori e 90 macchine per la raccolta dei rifiuti : Assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de 'La festa di Roma 2018' che si terrà il primo gennaio. L'Ama ha varato il piano operativo ...

Capodanno : le tradizioni più originali nel mondo : “Paese che vai, usanza che trovi” recita un famoso adagio estendibile anche ai riti di Capodanno. Tra le tante tradizioni che archiviano il vecchio anno, dando il benvenuto al nuovo, ricordiamo a Tokyo i festeggiamenti del Toshigami, le divinità dell’anno nuovo, omaggiando gli spiriti degli antenati. Parliamo di festeggiamenti che si protraggono sino al 3 gennaio. E’ questo il tempo in cui, ogni casa, perfettamente pulita per accogliere al ...

Capodanno : le tradizioni più curiose in Italia : Tante sono le tradizioni di Capodanno in Italia. Un elemento propiziatorio è dato dalle strenne: ricevere molti regali, infatti, accumulerà l’abbondanza per tutto l’anno. L’uso presso i Romani si chiamava “streniarum commercium”. In varie regioni, durante la notte di Capodanno, gruppi di giovani vanno per le strade a cantare la “strenna”, con gli auguri di un felice anno nuovo e la richiesta di doni. ...

Lecce - alla fine il pareggio a Trapani vale oro : il botto di Capodanno lo fa la Casertana a Catania - : Di rigore la prima di mister Scienza Debutto con successo per mister Giuseppe Scienza sulla panchina del Monopoli. I baresi tornano al successo dopo otto turni contro il Racing Fondi grazie a un gol ...

Capodanno - Arpa Lombardia : i botti fanno aumentare le concentrazioni di PM10 : “Le concentrazioni orarie registrate dalla centralina di Milano Verziere lo scorso Capodanno – spiega in una nota Arpa Lombardia – sono passate da valori intorno ai 70/80 microgrammi per metro cubo nelle ore precedenti la mezzanotte a un picco di 248 microgrammi per metro cubo nelle ore immediatamente successive. Un esempio su tutti, ma i dati di Arpa Lombardia parlano chiaro: anche se le attività lavorative sono per la maggior ...