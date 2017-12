Capodanno | rafforzati i controlli nella filiera agroalimentare

: RT @ParzialePaolo: #Capodanno nelle grandi città, rafforzati i controlli e le misure di sicurezza. Per quelli che gridano AMBO dopo il prim… - GioDanni13 : RT @ParzialePaolo: #Capodanno nelle grandi città, rafforzati i controlli e le misure di sicurezza. Per quelli che gridano AMBO dopo il prim… - mciangola : RT @ParzialePaolo: #Capodanno nelle grandi città, rafforzati i controlli e le misure di sicurezza. Per quelli che gridano AMBO dopo il prim… - QLexPipiens : RT @ParzialePaolo: #Capodanno nelle grandi città, rafforzati i controlli e le misure di sicurezza. Per quelli che gridano AMBO dopo il prim… - ParzialePaolo : #Capodanno nelle grandi città, rafforzati i controlli e le misure di sicurezza. Per quelli che gridano AMBO dopo il primo numero. -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che nel 2017, grazie alle operazioni degli organismi di controllo collegati al Mipaaf – Ispettorato repressione frodi (ICQRF), Carabinieri del Comando unità tutela forestale ambientale ee del Nuclei Antifrodi (NAC), e Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – sono stati effettuati 170milanelle filiere agroalimentari italiane, per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro di sequestri e più di 10mila sanzioni. In particolare per le festività e per ilsono state rafforzate le operazioni a tutela dei consumatori, con un più forte impegno sul territorio. “Con questi numeri confermiamo la nostra leadership a livello europeo nel campo deidella– dichiara il Ministro Maurizio Martina – per una maggiore tutela ...