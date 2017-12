Capodanno | nel Pacifico i primi e gli ultimi a brindare al 2018

Capodanno blindato nelle piazze italianePiazze sorvegliate speciali con barriere : Roma si prepara al concerto del Circo Massimo, Milano ospiterà l'evento di fine anno in una piazza Duomo transennata, mentre Torino rinuncia alla festa in piazza, dopo gli incidenti di San Carlo. Tanti i sequestri di botti, cento le persone arrestate.

Nonna Peppina non potrà passare Capodanno nella casetta di legno : Nonna Peppina rifiuta di abbandonare un vecchio container vicino alla sua casa resa inagibile dal terremoto e vicino alla casetta di legno nella frazione di San Martino. Secondo il magistrato non ...

Capodanno : le tradizioni più originali nel mondo : “Paese che vai, usanza che trovi” recita un famoso adagio estendibile anche ai riti di Capodanno . Tra le tante tradizioni che archiviano il vecchio anno, dando il benvenuto al nuovo, ricordiamo a Tokyo i festeggiamenti del Toshigami, le divinità dell’anno nuovo, omaggiando gli spiriti degli antenati. Parliamo di festeggiamenti che si protraggono sino al 3 gennaio. E’ questo il tempo in cui, ogni casa, perfettamente pulita per accogliere al ...

Capodanno : Arpa Lombardia - con botti impennata livelli Pm10 nell'aria : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - I livelli di inquinanti Pm10 nell'aria registreranno una forte impennata nelle prossime ore con l'esplosione di petardi e fuochi d'artificio per il Capodanno . L' Arpa Lombardia , l'agenzia regionale per l'ambiente, ricorda che le concentrazioni orarie registrate dalla cen

Capodanno in piazza nel salernitano : i concerti del 31dicembre e 1 gennaio : Spettacoli, musica, dance ed animazione per i bambini intratterranno residenti e visitatori dalle ore 11,00 fino al tardo pomeriggio. Alle 12,00 musica live con i Via Toledo; poi l'esibizione di ...