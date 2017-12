Capodanno | Coldiretti | mai così tanti brindisi con spumante italiano

Capodanno - Coldiretti : ultimo cenone senza insetti a tavola : Sarà l’ultimo cenone senza insetti sulle tavole degli italiani con l’entrata in vigore dal primo gennaio del nuovo regolamento europeo sui ”novel food”. Ma arriverà anche l’etichetta trasparente per il piatto simbolo del Made in Italy con la possibilità di conoscere l’origine del grano impiegato nella pasta e del pomodoro utilizzato in conserve e sughi. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che con il ...

Capodanno - Coldiretti/Ixe' : Boom lenticchie chiamate a portar portafortuna - Presenti nell'86% dei menu : Spesa cenone 88 euro/famiglia, +10% (UNWEB) Perugia. Boom delle lenticchie a Capodanno, Presenti nell'86% dei menu. È quanto emerge, tra l'altro, da un'indagine Coldiretti/Ixe' secondo cui per il ...

Capodanno - Coldiretti : spesa 88 euro - +10% : 11.15 Per il cenone di fine anno si spenderanno per la tavola 88 euro in media a famiglia,con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno.Lo afferma la Coldiretti/Ixè in vista del Capodanno per il quale si prevede che quasi due italiani su tre (64%) festeggeranno nelle case, proprie o di parenti e amici. I restanti si divideranno fra ristoranti,trattorie,pizzerie, pub e agriturismi.Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per nove ...

Capodanno - Coldiretti : per il cenone si spenderanno 88 euro a famiglia : Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 88 euro in media a famiglia, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del Capodanno per il quale si prevede che quasi due italiani su tre (64%) consumeranno nelle case, proprie o di parenti e amici, il cenone di fine anno mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi. Lo spumante – ...

Capodanno - Coldiretti : oltre 4.000 calabresi in agriturismi : “L’aria delle festivita’ natalizie fa bene alla nostra economia, soprattutto agroalimentare. C’e’ stato un significativo aumento delle vendite sia in Italia che all’estero e questo e’ la conferma che riusciamo ad essere competitivi ed il frutto di un lavoro costante delle aziende agricole ed agroalimentari e ancora gli spazi sono enormi e c’e’ tanto da fare“. Lo sostiene, in una nota, ...

Capodanno - Coldiretti : 65 milioni di bottiglie di spumante italiano : Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domanda dello spumante italiano con circa 65 milioni di tappi di spumante stappati solo in Italia, in aumento dell’8% rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che nove italiani su 10 (90%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy a fine anno secondo l’indagine fatta l’Istituto Ixe’. All’aumento della domanda – sottolinea la Coldiretti – fa da ...

Capodanno - Coldiretti : vacanza per 4 - 5 milioni di italiani : 4,5 milioni di italiani trascorreranno il Capodanno fuori casa, un numero sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti dalla quale si evidenzia peraltro che resta in Italia l’80% dei vacanzieri. A pesare sulle destinazioni – sottolinea la Coldiretti – sono i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano quest’anno la scelta delle vacanze di più di un Italiano su ...

Capodanno - Coldiretti : 250mila saranno ospiti di agriturismi italiani : Sono oltre 250mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi italiani che beneficiano della tendenza a ricercare la buona tavola, ma anche la tranquillità lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica. Una prospettiva generalmente positiva sulla quale pesa ancora la situazione delle aree di Lazio, Marche e Umbria che la Coldiretti ...

Coldiretti : 4.8 miliardi a spesa per imbandire le tavole di Natale e Capodanno : L’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest’anno la voce piu’ importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di 4,8 miliardi di euro, il 10% in piu’ dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti presentata all’Assemblea nazionale di fine anno per fare il bilancio del settore agroalimentare ...

Coldiretti : Natale e Capodanno con record brindisi di spumante italiano nel mondo : (Teleborsa) - Lo spumante italiano alla conquista le tavole del mondo con l'aumento dell'11% nelle bottiglie spedite all'estero. Si profila così un Natale e Capodanno 2018 da record storico per ...

Coldiretti : Natale e Capodanno con record brindisi di spumante italiano nel mondo : Lo spumante italiano alla conquista le tavole del mondo con l'aumento dell'11% nelle bottiglie spedite all'estero. Si profila così un Natale e Capodanno 2018 da record storico per brindisi con