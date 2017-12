Capodanno blindato nelle piazze italianePiazze sorvegliate speciali con barriere

Barriere e metal detector : Capodanno blindato nelle piazze italiane - : Milleduecento gli uomini schierati nel centro di Roma, dove la sindaca Raggi ha vietato i botti. A Milano, concerto di piazza Duomo presidiato da oltre 250 agenti. Niente San Silvestro in piazza San ...

Capodanno blindato in piazze italiane : 05.00 Sarà anche quest'anno un Capodanno 'blindato: piazze sorvegliate speciali, con barriere per evitare l'accesso di mezzi e presenza rafforzata di forze dell'ordine. A Roma concerto al Circo Massimo e cen tinaia d'eventi in giro per la città; a Milano evento in piazza Duomo transennata; Torino rinuncia alla festa in piazza, dopo gli incidenti di San Carlo.

Fedez - scatto bollente con Chiara Ferragni e Capodanno blindato a Parma Video : Il 2017 è stato un anno da incorniciare per #Fedez. Il rapper ha sbancato anche con il nuovo singolo Senza Pagare girato tra il mercato di Foggia e la lussuosa abitazione di Paris Hilton. Il momento clou dell'anno è stato celebrato all'Arena di Verona con la proposta di matrimonio a #Chiara Ferragni ed il sì della fashion blogger. Il tour di successo [Video], i diciassette dischi di platino per comunisti col Rolex e la notizia della gravidanza ...

A Roma un Capodanno blindato : "Massimo impegno di ogni singolo operatore, straordinaria attenzione nel controllo del territorio e presidio capillare nelle zone di concentrazione di persone". Sono gli obbiettivi fissati dal ...

Roma - Capodanno blindato : 1.200 agenti in strada e 20 varchi di controllo : Ultima ordinanza anti-botti nella Capitale, dal prossimo anno farà parte (in modo permanente) del nuovo regolamento di polizia urbana. varchi con metal detector al Circo Massimo (e doppia cinturazione ...

Piazze e concerti - il Capodanno sarà "blindato" : Saranno le città turistiche le più attenzionate dalle forze dell'ordine per il Capodanno 2017. Osservati speciali, invece, le Piazze, i palazzetti dello sport, gli auditorium e, in genere, tutte le ...

Duomo - Capodanno blindato metal detector e ispezioni : Misure di sicurezza straordinarie per il Capodanno in piazza Duomo. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Luciana Lamorgese, ha varato l'apparato di sicurezza per i grandi eventi, sulla scia di quello del 18 giugno per il concerto di Radio Italia. Due le novità fondamentali: una maggiore distanza dei punti di accesso alla piazza e l'istituzione di un'area di rispetto di 200 ...