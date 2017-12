: RT @SkyTG24: Il #Capodanno blindato in numerose città italiane e il giallo del cadavere trovato nel #Veronese. Nel TG delle 9. https://t.co… - gianlucasberna : RT @SkyTG24: Il #Capodanno blindato in numerose città italiane e il giallo del cadavere trovato nel #Veronese. Nel TG delle 9. https://t.co… - gianlucasberna : RT @SkyTG24: Barriere e metal detector: Capodanno blindato nelle piazze italiane - VAncilotti : RT @SkyTG24: Barriere e metal detector: Capodanno blindato nelle piazze italiane - lucy_4com : RT @SkyTG24: Barriere e metal detector: Capodanno blindato nelle piazze italiane - NotizieIN : Capodanno blindato in piazze italiane -

Sarà anche quest'anno unsorvegliate speciali, con barriere per evitare l'accesso di mezzi e presenza rafforzata di forze dell'ordine. A Roma concerto al Circo Massimo e cen tinaia d'eventi in giro per la città; a Milano evento in piazza Duomo transennata; Torino rinuncia alla festa in piazza, dopo gli incidenti di San Carlo.(Di domenica 31 dicembre 2017)