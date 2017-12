Capodanno alle porte | cosa resta del 2017?

Allerta meteo/ Previsioni del tempo : dove pioverà a Capodanno? (oggi - 30 dicembre 2017) : meteo, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 30 dicembre 2017. Saranno due giornate tranquille, ma da Capodanno tornerà un po' ovunque la pioggia.

Capodanno a Berlino - per la prima volta allestita una "zona sicura" per le donne : Gli organizzatori della festa di Capodanno alla Porta di Brandeburgo a Berlino allestiranno per la prima volta una "zona sicura" destinata alle donne, per metterle al riparo di possibili aggressioni sessuali, dopo che due anni fa al Capodanno di colonia una serie di assalti e rapine ai danni di donne sconvolse la Germania. In centinaia riferirono di essere state attaccate da bande di uomini di origine straniera, probabilmente migranti.Centinaia ...

Botti di Capodanno - a Ladispoli consentiti "solo" dalle 23.45 alle 0.15 : "Mi appello al senso di responsabilità di tutta la cittadinanza per evitare che un momento di festa, come il Capodanno, possa avere delle spiacevoli conseguenze". Così il sindaco Alessandro Grando ha ...

Capodanno a Riccione. Dalle 19.30 al Play Hall l’Ultimo con gli ultimi : A San Silvestro Riccione ospita gli ultimi della Società. “L’Ultimo con gli ultimi” è la speciale festa dell’ultimo dell’anno organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII presso il Play Hall di Riccione, con il patrocinio del Comune. La festa è giunta alla…Continua a leggere →

Michelle Hunziker - Capodanno alle maldive con Tomaso Trussardi : Natale ad alta quota, Capodanno su un atollo paradisiaco. Per le vacanze di fine anno Michelle Hunziker ha scelto le maldive, e con lei ovviamente ha portato tutta la famiglia. La showgirl si divide tra la figlia...

Previsioni Meteo Valle d’Aosta : ancora neve fino a Capodanno : “Flussi nord-occidentali spingono una prima perturbazione verso i confini esteri della Valle d’Aosta, portando tra stasera e domani neve sui rilievi di frontiera che gradualmente diventerà pioggia anche a quote medie. San Silvestro sarà ben più soleggiato, ma la notte di Capodanno un fronte freddo porterà neve nuovamente sui confini, e temperature in calo. Anche nei giorni a seguire sembra probabile l’alternanza di fronti ...

Capodanno a Roma - massima allerta : più agenti e Centro off-limits : Centro storico interdetto a camion e furgoncini, fioriere anti-sfondamento nei principali punti di accesso alla ztl, 400 vigili mobilitati e altrettanti uomini tra polizia e carabinieri. La questura, ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Amore alle stelle : Capodanno sulle Dolomiti : Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, continuano le critiche per la coppia dopo il Grande Fratello Vip 2 ma il ciclista risponde a tono. Intanto la convivenza è sempre più vicina...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 19:55:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Capodanno alle Maldive : Goffredo Cerza raggiungerà la fidanzata? : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Capodanno alle Maldive per la coppia di mamma-figlia più amata della televisione? Lo scatto social e la dedica ai follower.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:32:00 GMT)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Capodanno alle Maldive : la dedica per i fan - ‘Non perdete la speranza!’ : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Capodanno alle Maldive per la coppia di mamma-figlia più amata della televisione? Lo scatto social e la dedica ai follower.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:00:00 GMT)

La Spezia. Capodanno : musica nei dehor fino alle 3 : Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza che autorizza tutti i titolari dei pubblici esercizi cittadini a fare musica nei dehor fino alle 3 del 1 gennaio 2018. Il provvedimento consente di organizzare eventi musicali senza ballo, in…Continua a leggere →

Arrivano forti piogge e gelo - allerta in Liguria e Campania. Prevista una tregua a Capodanno : Il maltempo è in arrivo su gran parte del Paese, con allerte per frane e inondazioni in diverse aree (soprattutto Liguria e Campania), mentre la Pianura Padana deve fare i conti anche con l’emergenza smog. La giornata di Santo Stefano vede deboli e isolate piogge su nord e le regioni tirreniche, e sulle Alpi un po’ di neve al di sopra di 900-1200 m...

Fine anno sotto la pioggia - allerta in Liguria. Prevista una tregua a Capodanno : Ultimi giorni dell’anno caratterizzati dal maltempo con situazioni di allerta nel nord Italia, specialmente in Liguria. Poi un Fine 2017 in cui ci sarà una tregua. «La parte più avanzata della perturbazione numero 8 di dicembre a Santo Stefano porterà nuvole su gran parte d’Italia e un po’ di piogge, comunque per lo più deboli, al Nord e regioni ti...