Capodanno a Maratea con Rai 1

“L’anno che verrà” : ecco tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 in diretta da Maratea : Da Maratea il grande show di capodanno trasmesso da Rai1 (in diretta anche in HD sul Canale 501 e sulle frequenze di Radio1). Rai1 e “L’anno che verrà”, la festa di fine anno realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata, il Comune di Maratea e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalla località balneare, incorniciata nel golfo di Policastro, che per le sue spiagge e il suo mare è ...

Capodanno 2018/ Da "Wind Capodanno in Musica" (Bologna) "L'Anno che verrà" (Maratea) : i concerti in piazza : Capodanno 2018, i concerti ed eventi: tra 'L'Anno che verrà', 'Wind Capodanno in Musica' e feste in piazza in Italia e nel mondo.

L'anno che verrà - con Amadeus lo show di Capodanno 2018 da Maratea : Con lo streaming come sempre da pc, tablet e cellulari su RaiPlay " Rai1 mentre on demand sy Rai Repley . L'anno che verrà, tanti ospiti con Amadeus Maratea ospiterà per oltre quattro ore una ...

Capodanno 2018/ Da “L’Anno che verrà” (Maratea) a “Wind Capodanno in Musica” (Bologna) : eventi e concerti : Tutto sugli eventi più curiosi, i concerti e le iniziative in programma il 31 dicembre per celebrare l'inizio del 2018: tra "concertoni" televisivi, feste in piazza ed "around the world"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:40:00 GMT)

“L’anno che verrà” : ecco tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 in diretta da Maratea : Da Maratea il grande show di capodanno trasmesso da Rai1 (in diretta anche in HD sul Canale 501 e sulle frequenze di Radio1). Rai1 e “L’anno che verrà”, la festa di fine anno realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata, il Comune di Maratea e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalla località balneare, incorniciata nel golfo di Policastro, che per le sue spiagge e il suo mare è ...

Il Capodanno di Rai 1 in diretta da Maratea - così Amadeus accoglie il 2018 : Il Capodanno a Maratea sarà in diretta su Rai 1. A condurre uno degli eventi più attesi dell’anno è Amadeus, l’amatissimo show man che da piazza...