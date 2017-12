Canzone a scuola a Pordenone | parola Gesù sostituita con Perù

"Gesù" sostituito con "Perù" : la Canzone di Natale insegnata agli alunni di una scuola di Pordenone fa discutere : Ha insegnato agli alunni una canzoncina di Natale, sostituendo la parola "Gesù" con "Perù" per non urtare la sensibilità dei bambini stranieri. È ciò che ha fatto una maestra della scuola primaria Beato Odorico da Pordenone di Zoppola: il testo della canzone in questione, "Minuetto di Natale", contempla il termine Gesù, ma l'insegnante, pensando che potesse turbare chi non appartiene alla religione ...