Canoa slalom | Calendario 2018 | tutte le date e gli eventi da seguire Il programma

: ?: Corso base di Canoa e Kayak: Un'ultimissima parte (che sinceramente non ho letto) riguarda i regolamenti delle c… - ReviewSearchIT : ?: Corso base di Canoa e Kayak: Un'ultimissima parte (che sinceramente non ho letto) riguarda i regolamenti delle c… -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2017) Anche per lailsi aprirà e si chiuderà nel segno degli YOG, le Olimpiadi Giovanili: ad aprile ci saranno le qualificazioni del continente europeo, mentre ad ottobre spazio alla rassegna a cinque cerchi. Per i senior la stagione prenderà il via a giugno, con gli Europei di Praga, mentre nel giro di tre fine settimana tra fine giugno ed inizio luglio si disputeranno le prime tre tappe di Coppa del Mondo. I Mondiali Junior/Under 23 si terranno a metà luglio, mentre gli Europei di categoria si svolgeranno a metà agosto. Nei due weekend tra fine agosto ed inizio settembre spazio alla quarta tappa di Coppa del Mondo ed alle Finali, che faranno da prologo ai Mondiali, che non cambiano collocazione, disputandosi ancora una volta a fine settembre. Di seguito ilcompleto dellavelocità per la stagione: 12-15 aprile Qualificazione YOG – ...