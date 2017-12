Calciomercato | possibile svolta sul fronte Verdi | il Bologna potrebbe ricevere un’offerta

Calciomercato Milan - possibile uno scambio con il Manchester City a gennaio Video : L'ambiente #Milan è stato scosso da alcune notizie che riguardano Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione. il giocatore laziale, infatti, dopo essere stato comprato dalla Juventus in estate, ha notevolmente deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi rossoneri. Il suo rendimento è molto lontano a quello avuto precedentemente; Bonucci, infatti, è incappato in alcuni errori davvero inaspettati per ...

Calciomercato Milan - possibile uno scambio con il Manchester City a gennaio : L'ambiente Milan è stato scosso da alcune notizie che riguardano Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di stagione. il giocatore laziale, infatti, dopo essere stato comprato dalla Juventus in estate, ha notevolmente deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi rossoneri. Il suo rendimento è molto lontano a quello avuto precedentemente; Bonucci, infatti, è incappato in alcuni errori davvero inaspettati per ...

Calciomercato Inter : obiettivo Emerson Palmieri. Possibile scambio con Joao Mario : ...

Calciomercato Roma/ News - Emerson Palmieri-Joao Mario : possibile scambio di prestiti (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il grande acquisto dell'estate Patrik Schick segna il suo primo gol il 20 dicembre, ma siamo sicuri che basti?(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 13:46:00 GMT)

Calciomercato Bologna - via Verdi a gennaio? Ecco il possibile sostituto : Calciomercato Bologna – Stagione fino al momento altalenante in casa Bologna, la squadra di Donadoni è reduce dalla pesante sconfitta contro la Juventus ed adesso si prepara per la gara contro il Chievo, importante scontro per la salvezza. Nel frattempo tiene banco anche il mercato, nelle ultime ore preoccupazione per le parole di Saputo che ha aperto alla cessione già a gennaio di Verdi, la giusta offerta potrebbe portare all’addio ...

Calciomercato Inter - Ramires + 2 colpacci : tre regali per Spalletti - ecco il possibile 11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato Bologna - possibile cessione a sorpresa a gennaio : i dettagli : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce dal pesante ko rimediato in casa contro la Juventus ma già dal prossimo match con il Chievo proverà a riscattarsi anche se al ‘Bentegodi’ non sarà facile ottenere i tre punti. Nel frattempo si avvicina il mercato di gennaio e proprio nella sessione invernale potrebbe concretizzarsi una cessione a sorpresa. Adam Nagy, infatti, secondo quanto riportato da ‘GazzaMercato’, ...

Calciomercato Juventus : possibile assalto a David Luiz : Calciomercato Juventus: possibile assalto a David Luiz Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, David Luiz- Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Juventus ha messo nel mirino il difensore in uscita dal Chelsea David Luiz. Stando ai media inglesi, i bianconeri sarebbero pronti a sfidare il Real Madrid per strappare il brasiliano ai ...

Calciomercato Napoli/ La Mantia : Verdi? Acquisto possibile mentre Vrsjaliko… (esclusiva) : Calciomercato Napoli: intervista esclusiva a Giorgio La Mantia sui prossimi movimenti di mercato degli azzurri. Simone Verdi nel mirino del club campano?(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 09:00:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Biglia per Badelj : possibile scambio con la Viola (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime novità legate al mondo rossonero: Nicolò Barella costa venti milioni e piace anche al club allenato da Gattuso. Gomez verso la Lazio di Simone Inzaghi.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 10:19:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Milik per Ljajic : possibile scambio a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Diego Pablo Simeone sembra pronto a bloccare la cessione di Sime Vrsaljko al club azzurro, ma il club può pensarla diversamente.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 10:04:00 GMT)