Calciomercato Napoli | c' è Grimaldo

Calciomercato Napoli - la mossa di Giuntoli : Younes subito : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO

Calciomercato Napoli / News - Verdi e Reina qualcosa si muove...(Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Marchetti di Sky Sport fa il punto sulle mosse del club partenopeo sul mercato di gennaio.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 03:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli - la Juventus vuole ripetere un altro caso Higuain? : Pochissimi giorni ancora e il Calciomercato invernale prenderà ufficialmente il via. Il 3 gennaio, infatti, si apriranno le danze e tutte le squadre della nostra Serie A, a partire dal Napoli e dalla Juventus, si adopereranno per mettere a segno colpi importanti per proseguire con la seconda parte della stagione nel migliore dei modi. I partenopei, infatti, che intanto preparano la strada per la prima cessione, devono affrontare il possibile ...

Calciomercato Napoli - voci dall’Inghilterra : “Mourinho bussa alla porta” : Calciomercato Napoli – Il regista del Napoli nel mirino del ManUtd. Secondo il Manchester Evening News Jose’ Mourinho pensa a Jorginho. Il brasiliano, nazionale italiano, e’ il faro di una squadra che gioca un grande calcio come piu’ volte ha sottolineato Pep Guardiola, tecnico dei cugini che ha piu’ volte elogiato Sarri e i suoi ragazzi. Mourinho vorrebbe il giocatore gia’ a gennaio, ma e’ pronto anche ...

Calciomercato NAPOLI/ News - Inglese subito - Ciciretti a giugno! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: il giornalista sportivo di Mediaset Premium commenta l'arrivo di Inglese alla corte di Maurizio Sarri. (Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 03:31:00 GMT)

Calciomercato Napoli - accelerata per Darmian : l’offerta e la richiesta del calciatore : Calciomercato Napoli – Vista l’impossibilità di arrivare a Vrsaljko con l’Atletico Madrid che vuole tenerlo fino a giugno, il Napoli vuole accelerare per Matteo Darmian, per regalare a Sarri un nuovo terzino il prima possibile. Il club partenopeo avrebbe già presentato un’offerta al giocatore: per l’ex Torino sarebbe pronto un contratto da 2 milioni di euro a stagione. L’esterno del Manchester United, però, ...

Calciomercato Bologna - Fenucci allo scoperto : “Verdi al Napoli? Ecco cosa serve” : Calciomercato Bologna – L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, intervistato dal ‘Resto del Carlino’, è tornato a parlare del futuro di Simone Verdi, accostato con insistenza al Napoli. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblù: “Finanziare la propria crescita attraverso la cessione, ogni anno, di uno o due calciatori è la strategia che adottano tutte le squadre del nostro livello. Bisogna tener conto ...

Calciomercato Napoli - idea Max : ecco il miglior assist-man d'Europa : Le strategie di mercato in casa Napoli parlano chiaro: la finestra di gennaio, sessione dal peso coerente con l'appuntamento estivo, non contempla la classica "riparazione" bensì costituisce un ...

Calciomercato : Milan ecco l'esterno - Inter su 2 blaugrana - Juve sgarbo al Napoli Video : Pochi giorni ancora e riaprira' il Calciomercato. La sessione invernale di riparazione sara' l'occasione per molti club di sistemare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. La #Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, dove non si esclude una probabile partenza di Alex Sandro. L'#Inter ha bisogno di aggiungere qualche elemento di qualita' ad una rosa che attualmente si sta rivelando molto corta, mentre il Milan è alla ricerca di ...

Calciomercato Napoli/ News - ag.Koulibaly : piace a molte - ma resterà qui! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: l'agente di Kalidou Koulibaly conferma l'interesse di diverse big europee, ma conferma che il centrale non si muoverà.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 04:16:00 GMT)

Calciomercato Napoli - la carta al Benevento per sbloccare Ciciretti a gennaio : Calciomercato Napoli – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus ed adesso si prepara per la gara contro il Crotone, math da non fallire per mantenere la vetta del torneo. Il presidente De Laurentiis nel frattempo si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, un rinforzo già deciso è quello che porta a Ciciretti. Per facilitare il passaggio già a gennaio, il Napoli ...