Calciomercato Napoli | assalto a Verdi | pronti 25 milioni

Calciomercato Napoli/ News : la priorità resta Verdi - e su Ghoulam... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità all'ultimo giorno del 2017 riguardo le trattative che interessano la società partenopea(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Calciomercato Napoli : c'è Grimaldo : Napoli - Un giorno di riposo dopo il sofferto successo di Crotone, il 15° in campionato, per celebrare in poche ore la soddisfazione di aver chiuso il girone d'andata con il fregio di campioni d'...

Calciomercato Napoli / News - Verdi e Reina qualcosa si muove...(Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Marchetti di Sky Sport fa il punto sulle mosse del club partenopeo sul mercato di gennaio.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 03:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli - la Juventus vuole ripetere un altro caso Higuain? : Pochissimi giorni ancora e il Calciomercato invernale prenderà ufficialmente il via. Il 3 gennaio, infatti, si apriranno le danze e tutte le squadre della nostra Serie A, a partire dal Napoli e dalla Juventus, si adopereranno per mettere a segno colpi importanti per proseguire con la seconda parte della stagione nel migliore dei modi. I partenopei, infatti, che intanto preparano la strada per la prima cessione, devono affrontare il possibile ...

Calciomercato Napoli - voci dall’Inghilterra : “Mourinho bussa alla porta” : Calciomercato Napoli – Il regista del Napoli nel mirino del ManUtd. Secondo il Manchester Evening News Jose’ Mourinho pensa a Jorginho. Il brasiliano, nazionale italiano, e’ il faro di una squadra che gioca un grande calcio come piu’ volte ha sottolineato Pep Guardiola, tecnico dei cugini che ha piu’ volte elogiato Sarri e i suoi ragazzi. Mourinho vorrebbe il giocatore gia’ a gennaio, ma e’ pronto anche ...

Calciomercato NAPOLI/ News - Inglese subito - Ciciretti a giugno! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: il giornalista sportivo di Mediaset Premium commenta l'arrivo di Inglese alla corte di Maurizio Sarri. (Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 03:31:00 GMT)

Calciomercato Napoli - accelerata per Darmian : l’offerta e la richiesta del calciatore : Calciomercato Napoli – Vista l’impossibilità di arrivare a Vrsaljko con l’Atletico Madrid che vuole tenerlo fino a giugno, il Napoli vuole accelerare per Matteo Darmian, per regalare a Sarri un nuovo terzino il prima possibile. Il club partenopeo avrebbe già presentato un’offerta al giocatore: per l’ex Torino sarebbe pronto un contratto da 2 milioni di euro a stagione. L’esterno del Manchester United, però, ...

Calciomercato Bologna - Fenucci allo scoperto : “Verdi al Napoli? Ecco cosa serve” : Calciomercato Bologna – L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, intervistato dal ‘Resto del Carlino’, è tornato a parlare del futuro di Simone Verdi, accostato con insistenza al Napoli. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblù: “Finanziare la propria crescita attraverso la cessione, ogni anno, di uno o due calciatori è la strategia che adottano tutte le squadre del nostro livello. Bisogna tener conto ...

Calciomercato Napoli - idea Max : ecco il miglior assist-man d'Europa : Le strategie di mercato in casa Napoli parlano chiaro: la finestra di gennaio, sessione dal peso coerente con l'appuntamento estivo, non contempla la classica "riparazione" bensì costituisce un ...

Calciomercato : Milan ecco l'esterno - Inter su 2 blaugrana - Juve sgarbo al Napoli Video : Pochi giorni ancora e riaprira' il Calciomercato. La sessione invernale di riparazione sara' l'occasione per molti club di sistemare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. La #Juventus è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, dove non si esclude una probabile partenza di Alex Sandro. L'#Inter ha bisogno di aggiungere qualche elemento di qualita' ad una rosa che attualmente si sta rivelando molto corta, mentre il Milan è alla ricerca di ...

