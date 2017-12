Calciomercato Inter | Suning ostacola Sabatini e Ausilio | il diktat che preoccupa i tifosi

: Juve, cercasi nuovi Bentancur: sfida all'Inter per Pavon, l'erede di Sanchez - interclubpavia : Juve, cercasi nuovi Bentancur: sfida all'Inter per Pavon, l'erede di Sanchez - interclubpavia : Juve per la leggenda, il Napoli ci prova, poi Inter e Roma: che corsa scudetto! - interclubpavia : Inter, Suning blocca Sabatini e Ausilio - izzifede : Roma : schick, under, defrel, moreno.. salah ceduto per 42 mln Juve : bernardesci , costa , 90 mln che fracicano i… - cmdotcom : #Juve per la leggenda, il #Napoli ci prova, poi #Inter e #Roma: che corsa scudetto! -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 31 dicembre 2017)– Con il pareggio a reti bianche contro la Lazio si è concluso per l’un mese di dicembre da dimenticare. I nerazzurri hanno conquistato una sola vittoria nei 90 minuti, quella contro il Chievo in campionato. Con il Pordenone in Coppa Italia, infatti, il successo è arrivato solo ai calci di rigore. Spalletti si aspetta ora qualche rinforzo per non disperdere quanto fatto in questo girone d’andata.vorrebbero accontentare il tecnico di Certaldo ma dall’alto non arrivano segnali incoraggianti. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’,non ha intenzione di investire in questo imminente mercato di gennaio. Zhang Jingond vuole proseguire la linea di austerità che induce l’autofinanziamento: ovvero vendere per acquistare. Senza grandi cessioni, quindi, l’non metterà a segno ...