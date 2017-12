Calcio | i 5 fuoriclasse che si sono ritirati nel 2017

: RT @RaffoSarnataro: Più vedo Dybala e più noto le stigmate del fuoriclasse epocale, del giocatore venuto da un universo parallelo ad insegn… - golinofranko : RT @RaffoSarnataro: Più vedo Dybala e più noto le stigmate del fuoriclasse epocale, del giocatore venuto da un universo parallelo ad insegn… - Matteo_Magrini : Come #Messi e #CR7. Ci sono loro due, che fanno categoria a parte, e poi tutti gli altri. #Buffa e @PaoloCond, ad o… - gamba008 : @AntonioAzara Messi è il miglior giocatore del mondo (e probabilmente della storia) e nessuno può essere paragonato… - Beliebe68421348 : RT @RaffoSarnataro: Più vedo Dybala e più noto le stigmate del fuoriclasse epocale, del giocatore venuto da un universo parallelo ad insegn… - GRANATAFIERO : RT @RaffoSarnataro: Più vedo Dybala e più noto le stigmate del fuoriclasse epocale, del giocatore venuto da un universo parallelo ad insegn… -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Ilnon passerà alla storia come una grande annata di, sicuramente non per noi italiani che dopo 59 anni vedremo il primo campionato mondiale senza la nostra nazionale. Ma al di là dell’incubo Svezia, l’anno che sta per chiudersi porta via con se alcuni dei più grandi giocatori degli ultimi due decenni. Storie che si intrecciano tagliando in modo trasversale l’Europa. C’è chi ha chiuso con l’ennesimo trionfo, come Philipp Lahm, simbolo del Bayern Monaco – cui ha dedicato la sua intera carriera, con l’eccezione del biennio 2003-2005 trascorso a Stoccarda – che ha alzato al cielo il nono Deutsche Meisterschale (campione di Germania) sigillando una parabola sempre vincente le cui tappe principalistate la Coppa del Mondo vinta nel 2014 e la Champions League del 2013 (vinte da capitano). Forse il miglior terzino destro degli ...