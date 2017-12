Cadavere donna a pezzi | uccisa altrove

Verona - Cadavere di donna fatto a pezzi : uccisa altrove e portata con dei sacchi : È stata uccisa altrove, sezionata in almeno 10 pezzi e trasportata con dei sacchi la donna i cui resti sono stati trovati nel veronese in mezzo ai campi a Valeggio sul Mincio tra Vento e Lombardia. ...

Cadavere in scarpata - potrebbe essere la donna scomparsa a Cornuda - : Manca ufficialità dell'autopsia, ma il corpo trovato vicino alla strada che va al Monte Grappa, nel Vicentino, potrebbe essere di Sofiya Melnyk, interprete di origine ucraina scomparsa il 15 novembre. ...

Vercelli - identificato il Cadavere trovato in una valigia : una donna scomparsa nel 2016 : Vercelli, 23 dicebre 2017 - La sua morte resta ancora un mistero, ma almeno si è dato un nome al cadavere ritrovato in una valigia il 4 novembre nelle campagne Alice Castello (Vercelli). Si chiamava ...

