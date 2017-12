Botti vietati da Palermo a Catania | spettacoli di piazza a numero chiuso | Capodanno

Botti di Capodanno vietati anche a Palermo : Roma, 30 dic. (askanews) A partire da domani e sino al 6 gennaio saranno vietati su tutto il territorio comunale accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e ...

Roma - vietati i Botti di Capodanno : Roma, 30 dic. (askanews) vietati i botti di Capodanno a Roma. La sindaca Virginia Raggi ha firmato la relativa ordinanza. Il divieto riguarda l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, razzi e in ...

Capodanno a Savona Botti vietati per San Silvestro : Savona Fuochi artificiali vietati nella notte di Capodanno. A ribadirlo l'asessore alle Manifestazioni e Spettacoli, Marrizio Scaramuzza che, in una nota, ha precisato che esiste un preciso regolamento che è in vigore e che vieta l'accensione di petardi e oggetti accesi. l'Amministrazione Comunale di ...

AIDAA : Botti di Capodanno vietati in 3.310 Comuni italiani : “Nella conta dei danni della notte di San Silvestro del 2017 non si contarono per fortuna morti tra gli umani, ma ci furono secondo i dati del dipartimento di pubblica sicurezza 184 feriti di cui 44 ricoverati in gravi condizioni e 38 arresti. Prima ancora che i festeggiamenti inizino quest’anno – spiega l’associazione ambientalista AIDAA in una nota – si contano già sequestri per una complessiva tonnellata di botti ...

Roma - 'Botti vietati a San Silvestro' : Raggi ci riprova con l'ordinanza : Questa volta, non ci può essere Tar che tenga: il Comune vuole arrivare a un'ordinanza anti-botti di Capodanno che sia blindata. A prova di ricorso. O meglio: di sospensiva, come appunto accadde l'...

Vietati Botti e alcolici - ecco le regole per capodanno a Venezia : In nome della sicurezza, poi, ci sarà uno spiegamento consistente di forze dell'ordine sia a Venezia che a Mestre, dove sono stati organizzati specifici spettacoli: fuochi in Bacino di San Marco ed ...

Chieti - il sindaco ricorda : vietati Botti e petardi di ogni genere : Roma, 19 dic. (askanews) Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, con l'approssimarsi delle festività natalizie, con una nota ricorda che, su tutto il territorio comunale, vige il Regolamento per il ...