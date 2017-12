: RT @jupitears: il mio desiderio per capodanno è saltare in aria insieme ai botti - cocochanvel : RT @jupitears: il mio desiderio per capodanno è saltare in aria insieme ai botti - mirella_trento : RT @donabianchi1: Wwf contro i botti di capodanno. "Causano stress e morte fra cani, gatti ed uccelli" - paliodisiena : RT @poliziadistato: Per non spaventare i nostri animali domestici con i #botti di #Capodanno i #consigli dei cinofili della #PoliziadiStato… - mattinodinapoli : Capodanno, maxi-sequestro di botti illegali nel Casertano - ITnewsMS : L'appello del Comune di Carrara: no ai "botti" a Capodanno - La Voce Apuana -

Un venticinquenne della provincia di Benevento è stato arrestato per possesso diillegali che aveva costruito artigianalmente. A Torre del Greco arrestato un ragazzo di 20 anni. Oltra a fuochi artificiali illegali, a casa i carabinieri hanno trovato anche fucile e cartucce. Una donna di 47 anni e il figlio di 15 di Vico Equense sono stati denunciati per detenzione illegale di esplosivi. Mezzo quintale divietati sequestrati in provincia di Cosenza.(Di domenica 31 dicembre 2017)