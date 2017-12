Biglietti e ospiti di Capodanno in musica su Canale 5 | in diretta TV | radio e streaming

Gli ospiti di Panariello sotto l’albero - su Rai 1 il 22 dicembre con Benji e Fede - Biagio Antonacci e Gianna Nannini : info e Biglietti su Ticketone : I nuovi ospiti di Panariello sotto l'albero attesi per il secondo appuntamento del one-man show calcheranno il palco del Modigliani Forum di Livorno, per una serata di divertimento e all'insegna della musica. Dopo una prima puntata di successo, andata in onda ieri sera su Rai 1, lo show di Giorgio Panariello si concluderà questa sera con un ricco cast di ospiti dal mondo dello spettacolo e della musica. Tanti gli amici ed i colleghi del ...

Biglietti e ospiti di Panariello sotto l’albero - il 21 dicembre su Rai 1 in diretta da Livorno con Zucchero e Fiorella Mannoia : Tanti gli ospiti di Panariello sotto l'albero dal mondo dello spettacolo e della musica che si alterneranno questa sera su Rai Uno per la prima delle due puntate con il one-man show di Giorgio Panariello, in diretta dal Modigliani Forum di Livorno. Il varietà di Giorgio Panariello si svolgerà all'insegna della comicità e dell'intrattenimento, per due serate di divertimento e festa. Non mancheranno come sempre anche le imitazioni del comico ...

Febbre Juventus-Roma : polverizzati 2.000 mila Biglietti del settore ospiti : La vittoria contro il Cagliari, anche se ottenuta all'ultimo istante di una partita che se pur dominata non ha regalato emozioni, ha dato una scarica d'adrenalina ai tifosi della Roma. La classifica è ...

Gli ospiti dei concerti di L’Aura - da Chiara e Federica Carta a Lodovica Comello : info e Biglietti in prevendita : Un cast quasi tutto al femminile quello degli ospiti dei concerti di L'Aura: la cantante bresciana ha dato il via al tour Il Contrario dell'Amore lo scorso 5 dicembre a Bologna, per un live che celebra la sua carriera e il nuovo lavoro discografico pubblicato a settembre Il Contrario dell'Amore, anticipato dal singolo estivo I'm An Alcoholic. Il tour farà tappa anche a Milano e Roma, per due attesissimi live alla Salumeria della Musica il 20 ...

Concerto di Natale in Vaticano il 16 dicembre 2017 : ospiti - Biglietti e prezzi : Torna anche quest’anno il Concerto di Natale in Vaticano che si terrà sabato 16 dicembre 2017. L’evento festeggerà la sua 25esima edizione con tantissimi ospiti e artisti sia italiani sia internazionali. Ecco di seguito tutti i cantanti presenti e le info per partecipare all’evento con biglietti e prezzi. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Concerto di Natale in Vaticano il 16 dicembre 2017 Il Concerto di Natale in Vaticano ...

Annunciati i primi ospiti degli iDays 2018 da Pearl Jam a Liam Gallagher : info e Biglietti in prevendita : Il cast degli ospiti degli iDays 2018 si sta man mano definendo nelle ultime ore: sono molti gli artisti internazionali attesi durante la rassegna musicale, prevista dal 21 al 24 giugno 2018 all'Area Expo - Experience Milano di Rho. Dopo i concerti nel 2017 dei Linkin Park, Radiohead, Blink 182, Martin Garrix e Justin Bieber, tra gli ospiti degli iDays 2018 ci saranno i Pearl Jam, che fanno ritorno in Italia dopo quattro anni di assenza. A ...

Tra gli ospiti del Concerto di Natale 2017 anche Suor Cristina e Gigi D’Alessio : info Biglietti in prevendita : Sono stati annunciati i primi ospiti del Concerto di Natale 2017 in programma per il 16 dicembre in Vaticano. Il tradizionale evento natalizio torna quest'anno tra le mura del Vaticano, nell'aula Paolo VI per portare in scena tanti artisti del panorama musicale italiano ed internazionali. Patti Smith, Imany, Noa, Joaquin Cortes, Lola Ponce ed Al Bano erano già stati annunciati negli scorsi giorni. A questi si sono aggiunti altri ospiti, tra i ...

Anche gli Hollywood Vampires tra gli ospiti del Lucca Summer Festival : Biglietti in prevendita : I primi ospiti del Lucca Summer Festival sono ufficiali. La nota rassegna di concerti estiva inizia a delineare il suo programma con i primi nomi ufficiali che saliranno sul palco della prossima kermesse al via dalle prime settimane dell'estate. Tra i nomi confermati, Anche quello degli Hollywood Vampires, gruppo composto da Joe Perry degli Aerosmith, Johnny Depp e Alice Cooper. Il concerto degli Hollywood Vampires è atteso per il 7 luglio, ...

Chyler Leigh alla ClexaCon 2018 - Alex di Supergirl tra i grandi nomi : Biglietti - ospiti e date : Chyler Leigh alla ClexaCon 2018: la Alex Danvers di Supergirl e l'ex Lexie di Grey's Anatomy è l'ultima arrivata tra i grandi nomi che parteciperanno alla seconda edizione dell'evento internazionale che riunisce tutte le donne della comunità LGBTQ. Creata lo scorso anno, l'associazione prende il nome dalle Clexa, l'unione della coppia Clarke/Lexa di The 100, che sono diventate il simbolo della comunità lesbo. Il successo registrato nel 2017 ...

Marco Mazzocchi presenta “Sport tra epica ed etica” al Teatro Brancaccio : date - orari - ospiti e prezzi dei Biglietti : Arriva al Teatro Brancaccio di Roma un’interessante manifestazione dal titolo “Sport tra epica ed etica” che sarà presentata da Marco Mazzocchi. Il giornalista terrà ben sette appuntamenti con diversi personaggi molto conosciuti nel mondo sportivo. Di seguito troverete tutte le informazioni sulle date, gli orari, gli ospiti presenti ed i prezzi dei biglietti per assistere agli incontri in programma. Al Teatro Brancaccio di Roma ...

Festa del Cinema di Roma 2017 : date - prezzi dei Biglietti - programma - ospiti presenti - eventi e film : Presso l’Auditorium della Conciliazione si è svolta la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2017. Si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica tra il 26 ottobre al 5 novembre. Vi segnaleremo le date, il prezzo dei biglietti, il programma completo con eventi, film e gli ospiti presenti. Presso l’Auditorium della Conciliazione, si è tenuto il dodicesimo rituale di presentazione della ...