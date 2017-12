Berlusconi | ecco cosa farò

: @lucabattanta @AnnaMariaCastel @berlusconi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Ecco di nuovo..quando la destra è sul pu… - Tindaro14565947 : @lucabattanta @AnnaMariaCastel @berlusconi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Ecco di nuovo..quando la destra è sul pu… - stefanopolastri : RT @Corriere: Berlusconi: «Gentiloni? Insufficiente. Vi spiego la nostra flat tax» - stefanopolastri : RT @berlusconi: Oggi sul @Corriere potete leggere la mia #intervista relativa a #flattax, #politica interna, estera e il mio pensiero per g… - manduchino : RT @antonio_bordin: Ecco gli “affari correnti” di #Gentiloni: approvare il #bavaglio alle #intercettazioni voluto da #Berlusconi. https://t… -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Arcore, vigilia di Capodanno. Una tavolata già imbandita e ricca di giochi per gli undici nipoti e di sorprese per i figli. C'è attesa per l'ultima festa del 2017, ma non solo. Presidente, settima campagna elettorale. Indistruttibile...«Posso dire che a distruggermi ci hanno provato in molti, molte volte, ma, come vede, sono ancora qui più motivato e determinato che mai».Solo poco più di un anno fa lei subiva una delicata operazione al cuore e chi le vuole veramente bene, in primis la sua famiglia, giurava che le avrebbe impedito una nuova pazzia. Ha vinto ancora lei, tanto per cambiare...«Per la verità è dal 1994 che chi mi vuole bene mi scongiura di non occuparmi di politica. Tuttavia è una costante della mia vita, quella di tentare imprese che tutti, anche le persone più vicine a me, giudicavano impossibili. E invece ho sempre avuto ragione io. ...