Berlusconi contro Renzi | l' indiscrezione sulla campagna elettorale tv | cosa succederà nei

Berlusconi : "Lotta alla povertà - controllo dei migranti e taglio delle tasse nei primi 100 giorni di governo" : Il leader di Forza Italia: "Sono in campo per convincere gli italiani e per restituire a tutti un po' di speranza"

Renzi contro Salvini e Berlusconi : no al populismo a 5 Stelle e all'estremismo della destra leghista : 'Presentiamo dei risultati, allora: il Paese sta meglio di prima. Ma presentiamo soprattutto idee per andare ancora avanti, perché siamo i primi a non accontentarci. Vogliamo più futuro, vogliamo più ...

Di Maio : Berlusconi da sempre contro reddito minimo - ora ci copia : Roma, 29 dic. (askanews) 'Sono anni che parliamo' del reddito di cittadinanza, una 'misura' che è 'il primo dei 20 punti che abbiamo presentato agli italiani nel 2013. Adesso a pochi giorni dal voto ...

RIFORMA PENSIONI 2017/ Fassina e Renzi contro Berlusconi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2017, oggi 29 dicembre. Silvio Berlusconi criticato da Stefano Fassina e Matteo Renzi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 05:09:00 GMT)

Di Maio : “Berlusconi parla di reddito di dignità? Prima ci ha votato contro e ora ci copia senza ammetterlo” : “Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà e la nostra misura proposta da anni per risolvere il problema è il reddito di cittadinanza. Ci fa piacere che anche Berlusconi l’abbia scoperto. In generale il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiamo un programma di destra o di sinistra, per noi conta la qualità della vita”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio Prima ...

Comunità Incontro Onlus. Visita del cardinale Bassetti e auguri di Natale del presidente Silvio Berlusconi : Come diceva don Pierino andate e portate calore nel mondo". Visibilmente emozionato anche lo psicologo Fulvio Bernini: "Escono quattro parti di me. Quello che abbiamo condiviso in questi anni è stato ...

Berlusconi : "Reddito di dignità contro la povertà e sgravi totali per i giovani assunti" : Il leader di Forza Italia ai microfoni di R101: "Per contrastare subito l'emergenza della povertà serve una misura drastica". Per incentivare l'occupazione: "Totale sgravio fiscale per le aziende che assumono i giovani con contratto di apprendistato o di primo impiego per tre anni"

Berlusconi contro i M5s : le pensioni non si toccano : Roma «Con noi il centrodestra può raggiungere il 40% necessario a governare». Non solo una quarta gamba, ma un nuovo soggetto politico capace di fornire all'alleanza un contributo reale, con un radicamento e una struttura territoriale.È il giorno del battesimo di «Noi con l'Italia», il nuovo partito creato da sei soci costituenti: Saverio Romano di Cantiere popolare, Raffaele Fitto di Direzione ...

Pensioni : le ultime novità dalla Camera e lo scontro Di Maio-Berlusconi Video : Continua lo scontro politico sulla riforma #Pensioni mentre si avvia verso l'ok a Montecitorio la legge di Bilancio 2018. Tra le misure sinora varate nell'iter parlamentare della manovra economica alla Camera dei Deputati in materia previdenziale l'ampliamento dell'Anticipo Pensionistico sociale e l'introduzione di sconti contributivi [Video] per la pensione anticipata delle donne madri. Ancora nessuna novita' sulla eventuale proroga di #Opzione ...

Scontro frontale sull’Aurelia Morto in un incidente stradale l’ex ministro Altero Matteoli La vita : da Fini a Berlusconi : Scontro sull’Aurelia all’altezza di Capalbio: nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto. Tre in totale le persone coinvolte: l’ex ministro estratto dalle lamiere. Ma per lui non c’è stato niente da fare

Matteo Salvini - durissimo affondo contro Silvio Berlusconi sulla legge Molteni : 'Assassini infami e stupratori - lui che dice?' : L'ultimo attacco del segretario della Lega piove su Facebook, dove cita due recenti casi di cronaca per i quali, senza l'approvazione della legge, i delinquenti potrebbero godere di uno sconto della ...

Tra Salvini e Berlusconi è scontro sui collegi del Nord : Il leghista vuole i suoi candidati nel 60% dei seggi in Veneto e nel 70% in Lombardia. L'ex premier non ci sta Berlusconi è talmente sicuro di vincere di averlo detto pure a Angela Merkel durante il ...

Gentiloni premier fino al 2020 Il piano anti-Salvini di Berlusconi Rivolta contro Forza Italia nella Lega : Prima o poi i nodi vengono al pettine. Il Centrodestra potrà anche trovare uno straccio di accordo in vista delle elezioni politiche ma è ormai evidente che tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini manca la pre-condizione per qualunque tipo di intesa Segui su affarItaliani.it