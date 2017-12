Benevento | 3 punti mai attesi così a lungo | i precedenti

Benevento-Chievo 1-0 pagelle - voti e highlights 19^ giornata : Coda regala ai campani i primi tre punti (VIDEO) : Benevento-Chievo 1-0 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Coda regala ai campani i primi tre punti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benevento-Chievo – Grazie a un gol di Coda al 64′ il Benevento supera il Chievo in uno dei match del sabato pomeriggio della 19°, e ultima, giornata del girone di andata del campionato di Serie A ...

Serie A Chievo - Maran : "A Benevento per fare punti e ripartire" : VERONA - Benevento è l'ultima tappa del Chievo prima del nuovo anno. Rolando Maran alza la guardia e punta al bottino pieno: "E' una gara delicata perché veniamo da due sconfitte di fila - spiega il ...

Benevento - Puscas : 'Diamo il massimo : c'è bisogno di punti' : George Puscas , attaccante del Benevento , è intervenuto prima del match contro il Genoa . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : 'C'è ancora tempo, ognuno di noi ci crede anche se la classifica dice il contrario. Noi dobbiamo giocare al massimo, fare punti ci darà entusiasmo'.

Benevento - scommesse su punti nel girone d’andata e giornata del primo punto : Il Benevento, alla sua prima stagione in Serie A, finora è stato protagonista di un rendimento tutt’altro che positivo. La formazione campana, infatti, non è ancora riuscita a raccogliere nemmeno un punto. Questo non fa che accrescere la curiosità degli appassionati, desiderosi di sapere quando questo potrà accadere. Un’attesa che hanno anche i bookmakers, che […] L'articolo Benevento, scommesse su punti nel girone ...

Benevento ancora a zero punti : altro provvedimento da parte della dirigenza : Fermi a zero. Il Benevento continua a non fare punti e a seminare record negativi in questo suo primo e storico anno di serie A. Alla banda di De Zerbi non e’ bastata una prestazione gagliarda messa in scena per oltre 70 minuti per emettere il primo acuto in questo campionato. E’ un Benevento sempre piu’ solo in fondo alla classifica con la salvezza che dista dieci punti. La societa’ per la terza volta in questa stagione ...

Il Benevento continua a non fare punti - all’Atleti Azzurri d’Italia finisce 1-0 : Benevento da record negativo. In 14 gare in Serie A non è riuscito a fare neanche un punto. I campani perdono 1-0 il monday night della quattordicesima giornata di andata. L’Atalanta si impone seppure di misura sul Benevento. I padroni…continua a leggere →

Atalanta - decide Cristante. Benevento ancora a zero punti : L'Atalanta supera 1-0 il Benevento nel posticipo della 14/a giornata di Serie A. Decisiva la rete messa a segno da Cristante al 30' della ripresa. Gli orobici salgono così a 19 punti, i sanniti ...

Benevento, De Zerbi: "Bruciano i zero punti in classifica" DE Zerbi – Il neo promosso Benevento è ancora alla disperata ricerca del primo punto in Serie A. E l'impegno di domenica con l'Atalanta reduce dal trionfo di Goodison Park non sembra deporre a favore. LA CONFERENZA STAMPA DI DE Zerbi Ne ...

Serie A Sassuolo - Magnanelli : "Col Benevento servono punti" : Sassuolo - "Affronteremo una gara difficilissima, ce ne potevano essere di più facili. Non perché non siamo pronti, ma perché troveremo un ambiente caldo e una squadra che ha fatto progressi notevoli ...

Juventus-Benevento 2-1 pagelle - voti e highlights 12^ giornata : Higuain e Cuadrado regalano i tre punti ad Allegri (VIDEO) : Juventus-Benevento 2-1, pagelle, voti E highlights 12^giornata – Fatica più del previsto la squadra di Massimiliano Allegri nell'avere la meglio del Benevento in uno dei match della domenica ...

Benevento ancora a 0 punti : De Zerbi attacca Baroni! : Anche contro il Cagliari, il Benevento non è riuscito a togliare lo 0 dalla casella dei punti. Eppure con il goal di Iemmello al 93′ sembrava fatta per il primo punto della stagione. Pavoletti però proprio allo scadere ha regalato la vittoria ai sardi. Al termine del match, il neo tecnico dei campani, Roberto De Zerbi, ha rifilato una frecciata al suo predecessore Baroni. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai alla ...

Disastro Benevento : ancora a zero punti dopo nove giornate : In questo periodo, esattamente un anno fa, il Benevento iniziava la sua scalata verso la Serie A al suo primo anno nel campionato cadetto. Il sogno di poter raggiungere la massima divisione italiana, per la prima volta nella storia del club, si sarebbe poi concretizzato a termine della stagione. Il Benevento è stato infatti il primo esempio di una squadra promossa direttamente in Serie A dopo aver partecipato al suo primo campionato in Serie ...