Benatia | Dybala fondamentale la Juve

Juventus - Allegri svela : il caso Dybala e l’errore Benatia -Chiellini : Successo della Juventus contro la Roma, ecco le parole di Allegri ai microfoni di Premium Sport: “Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un pò per colpa nostra e un pò perché la Roma è una grande squadra. Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1-0 è sempre bello. L’occasione concessa alla ...

Juventus - Barzagli promuove Benatia : "E' il nuovo Bonucci. Dybala? Calo fisiologico" : Juventus, Barzagli promuove Benatia: "E' il nuovo Bonucci. Dybala? Calo fisiologico" Juventus, Barzagli promuove Benatia – Andrea Barzagli rimane sempre uno dei giocatori imprescindibili per la Juventus di Max Allegri. A 36 anni continua ad essere importante per il club di Corso Galileo Ferraris. Il ...