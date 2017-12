BEAUTIFUL riprende sabato 6 gennaio 2018 su Canale 5

Leggi la notizia su tvsoap

(Di domenica 31 dicembre 2017) È stato un dicembre “un po’ particolare” per gli appassionati italiani di. La soap dei Forrester, infatti, ha subìto ben due stop alla programmazione (il primo per proporre le repliche di Sacrificio d’amore e il secondo per via delle festività natalizie) e solo con la fine del periodo “vacanziero”rà finalmente il suo normale corso. Per la precisione, le vicende di Brooke, Ridge & C. torneranno su5 il giorno dell’Epifania: una scelta alquanto inattesa fa sì infatti che la soap americana prodotta da Bradley Bell si ripresenti sul piccolo schermo non lunedì 8, come tutti si aspettavano, ma già6 alle 13.40 (salvo variazioni dell’ultimissima ora, naturalmente). Dunque la Befana porterà con sé anche, le cui storieranno dal momento in cui Ridge (Thorsten Kaye) licenzia Thomas ...