Barcellona | Coutinho più vicino | il segnale arriva dalla Nike

Coutinho al Barcellona - annunciato dalla Nike con una gaffe clamorosa : “Philippe Coutinho è pronto ad accendere il Camp Nou. Acquista la maglia 2017/18 con la stampa del nome del Mago. La personalizzazione gratuita è disponibile solo fino al 6 gennaio”. Che gaffe da parte della Nike. Sul proprio sito ufficiale il colosso dell’abbigliamento sportivo ha di fatto annunciato Coutinho al Barcellona con il comunicato soprastante. Una svista alla quale è stata messa una pezza, dato che l’immagine e ...

Liverpool - Coutinho cerca casa a Barcellona : accordo ad un passo : Philippe Coutinho e’ sempre piu’ vicino al Barcellona. Il brasiliano si sente ormai un giocatore azulgrana e, secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, ha gia’ dato disposizioni al suo entourage per trovargli casa nella capitale catalana. Il Liverpool sa che ormai l’ex Inter vuole il Barca e dopo aver sborsato 85 milioni per strappare il difensore Van Dijk al Southampton, e’ pronto a incassare i ...

Calciomercato - il Barcellona non molla e ci riprova per Coutinho : ROMA - Il Barcellona ci riprova con Coutinho . Il club blaugrana è tornato alla carica per ingaggiare il brasiliano del Liverpool . E non intenderebbe badare troppo a spese, stando a quanto riporta il ...

Il Barcellona vuole Coutinho : (ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il Barcellona ci riprova con Coutinho. Il club blaugrana è infatti tornato alla carica per ingaggiare il centrocampista brasiliano, oggi nelle fila del Liverpool. E non ...

Barcellona - Iniesta : 'Spero non sia il mio ultimo Clasico al Bernabeu. Coutinho? Mi piace' : "Se sarà il mio ultimo Clasico giocato al Santiago Bernabeu? Non saprei dirlo, ma spero di no...". Andrés Iniesta si appresta a vivere l'ennesima sfida speciale al Real Madrid e in un'intervista ...

Calciomercato Barcellona - pronta l'alternativa a Coutinho : Secondo quanto riferito da 'Sport Bild', se dovesse fallire l'operazione Coutinho, il Barcellona concentrerebbe i propri sforzi su Oyarzabal della Real Sociedad.

Intreccio di mercato sull’asse Liverpool-Barcellona-Inter : Coutinho ago della bilancia - la situazione : Il mercato di gennaio è spesso definito come mercato di riparazione. Nella prossima sessione invernale, però, potremmo assistere ad alcune operazioni che solitamente vengono portate a termine in estate. In particolare potrebbe verificarsi un Intreccio di mercato sull’asse Liverpool-Barcellona-Inter. Tutto dipenderà dall’ex nerazzurro Coutinho. Il fantasista brasiliano, infatti, a gennaio potrebbe salutare i ‘Reds’ per ...

Barcellona scatenato sul mercato : pronta super-alternativa se non arrivasse Coutinho : L’obiettivo numero 1 resta Coutinho e il Barcellona e’ pronto a sferrare l’attacco finale per metterlo a disposizione di Valverde gia’ a gennaio. C’e’ da convincere il Liverpool, un ostacolo insormontabile l’estate scorsa. Ecco perche’ c’e’ anche il piano B che, secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, porta a Mesut Ozil. Il 29enne nazionale tedesco e’ in scadenza di ...

Barcellona sospeso tra Mascherano e Coutinho : TORINO - Il caso Mascherano e il contemporaneo infortunio di Umtiti continuano ad agitare le notti della dirigenza tecnica del Barcellona , con un mercato invernale ormai alle porte e la contemporanea ...

Liga - il Barcellona sospeso tra Mascherano e Coutinho : Il caso Mascherano e il contemporaneo infortunio di Umtiti continuano ad agitare le notti della dirigenza tecnica del Barcellona, con un mercato invernale ormai alle porte e la contemporanea necessità ...

Liverpool - urlo Klopp : 'Coutinho al Barcellona? Adesso basta - rispondo così' : L'allenatore del Liverpool Klopp torna a parlare della situazione legata al possibile trasferimento di Coutinho al Barcellona LaPresse/PA "Coutinho via a gennaio? Non ho alcuna ragione per pensarlo. ...

Barcellona - nuovo assalto a Coutinho : la richiesta del Liverpool per lasciare partire l’attaccante : “Se cambiassi squadra a gennaio dovrei rinunciare alla Champions? A me interessa giocare, dovunque sia”. Le parole pronunciate ieri sera da Philippe Coutinho riaccendono le speranze del Barcellona, che a gennaio tentera’ un nuovo assalto al fuoriclasse brasiliano del Liverpool dopo averlo inseguito a lungo la scorsa estate. L’ex interista ha fatto capire di essere ancora disposto a vestire di blaugrana, anche a costo di ...

'Barcellona - 145 milioni per Coutinho' : Secondo i quotidiani catalani 'Mundo Deportivo' e 'Sport', il passaggio dell'ex interista in Liga è ancora possibile, anche se le cifre sono ragguardevoli: il prezzo del cartellino del brasiliano ...